Pao svjetski rekord u Zagrebu: Sandra Perković pobijedila s hitcem sezone

Zagreb je od petka do nedjelje bio domaćin nekim od najboljih atletičara današnjice na Hanžekovićevom memorijalu, a ove godine atletičari su bili jako raspoloženi te je pao i svjetski rekord i dosta rekorda mitinga.

Kenijka Beatrice Chepkoech otrčala je 2000 m sa zaprekama s vremenom (05:47.42) i postavila novi svjetski rekord, druga je bila njena sunarodnjakinja Winnie Jemutai, a treća Slovenka Zrimšek Maruša Mišmaš.

Chepkoech je tako poboljšala rekord Gese Krause iz 2019. godine, koji je iznosio 5:52.80 i upisala se u atletsku povijest.

Beatrice Chepkoech, who holds the world record in the 3,000m steeplechase, just ran a world best in the less-often-run 2,000m steeplechase at the Continental Tour meet in Zagreb. Her winning/record time was 5:47.42, improving on Gesa Krause’s 5:52.80 from 2019. pic.twitter.com/DDpLrRZ7i7

