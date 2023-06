Pao ruski špijun u Poljskoj: ‘Djelovao je pod krinkom sportaša’

Situacija oko rata u Ukrajini postaje iz dana u dan sve dramatičnija, a kao naročita opasnost spominje se prelijevanje borbenih aktivnosti preko granica, naročito u Poljsku i Baltičke zemlje.

Poljska je važan partner Ukrajini u dostavljanju vojne opreme, koja ponajviše ide preko te zemlje, a samim time je pod velikim interesom Rusije, koja želi saznati što više o vojnoj pomoći zapada.

Tako je, po vijestima iz poljske, uhićen za sad neimenovani ruski profesionalni hokejaš, koji je igrao za prvoligaški klub u poljskoj, a sve u sklopu akcije u kojoj su ‘pala’ četrnaestorica špijuna iz iste špijunske mreže, navode Poljaci.

Igrač prvoligaške poljske momčadi odveden je u pritvor u južnoj poljskoj regiji Šleskoj, rekli su tužitelji u izjavi, dok igrač i njegov tim nisu javno identificirani, a tužitelji su još rekli da je u Poljsku stigao u listopadu 2021.

Padaju jedan o jedan

“Ruski špijuni upadaju jedan po jedan! Uhvaćen je špijun koji je djelovao pod krinkom sportaša. Rus je bio igrač prvoligaša”, napisao je ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro na Twitteru.

