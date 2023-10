Panika u Izraelu, otkazana sportska natjecanja, stranci napuštaju klubove

Iznenadni napad Hamasa iz pojasa Gaze na ciljeve u Izraelu izazvalo je pravu paniku u toj zemlji, a snimke koje dolaze s terena prikazuju kaos u područjima gdje su upali pripadnici palestinske vojne organizacije.

Palestinci su izveli napad s tisućama raketa iz pojasa Gaze, koje su pogađale civilne ciljeve u južnom i središnjem Izraelu, a premijer Netanyahu izjavio je kako je zemlja u ratu i pozvao na mobilizaciju rezervista.

Hamas je upao na područje Izraela i s kopnenim snagama i u dijelovima zemlje provode teror i ima vijesti o puno zarobljenih i ubijenih izraelskih civila.

The Gaza Strip fired rockets at Israel again pic.twitter.com/BQbYkx2JMm

Prekid sporta

Velika panika vlada i među sportskim klubovima, u kojima igra jako puno stranaca, koji su pozvani da napuste Izrael, a već je nekoliko klubova izdalo priopćenja kako stranici mogu napustiti zemlju.

“Sve utakmice su otkazane, a Hepoel je već obavijestio strance da imaju dozvolu napustiti zemlju”, prenose strani mediji.

Operation Iron Swords

-Israeli forces conducted an operation in the Gaza Strip.

-Approximately 1,000 Hamas terrorists were reported to have been injured.









-Approximately 1,000 Hamas terrorists were reported to have been injured.

-Reported by Al-Hadath TV channel.

Human rights cry will begin… pic.twitter.com/pnwBDES0zM

— BALA (@erbmjha) October 7, 2023