PA I KONJIMA PONEKAD NIJE DAN! Zbog neposlušnosti Nijemica u suzama završila nastup i ostala bez zlata!

Jedna od najčudnijih vijesti dolazi na samom kraju Olimpijskih igara u Tokiju. Danas su završena natjecanja u ženskoj konkurenciji modernog petoboja.

Sport je to koji se sastoji od: mačevanja, plivanja, jahanja, streljaštva i trčanja, a do treće discipline, odnosno jahanja prva je bila Nijemica Annika Schleu.

Umjesto da je slavila zlatnu medalju, za Anniku je uslijedio potpuni krah, no ne njenom krivicom.

Natjecatelji nemaju svoje konje nego su im dodjeljeni ždrijebom, kao dio izazova u natjecanju. Nijemica je tako dobila konja Saint Boy, koji na kraju i nije bio baš svetac. Konj je tvrdoglavo odbijao slušati Anniku te nije htio nastupati u preskakanju prepreka.

“Sve sam probala, ali jednostavno me nije slušao. Počela sam plakati, dala sam sve od sebe, no on nije reagirao”, rekla je Schleu nakon katastrofe koju je preživjela.

Imagine: You come 4th in Rio, you go again, train so hard, ‘Tokyo will be my Games’. The big day comes and it’s going brilliantly, you have one of the biggest leads in #Olympics history. And then a random horse ruins your dream. Crushing for Annika Schleu pic.twitter.com/sbXI3C8Ox1

— Jason Keen (@Jason_Keen) August 6, 2021