OZLJEDA NAŠEG PROSLAVLJENOG VESLAČA: Damir Martin morao na hitnu operaciju kuka

Autor: Mario Lacković

Naš proslavljeni veslač Damir Martin je zbog učestalih bolova u kuku morao biti hitno operiran. On se u četvrtak požalio na nesnosne bolove te je prevezen u bolnicu gdje je stavljen na operacijski stol. Liječnik Tomislav Smoljanović odmah ga je uputio u München u specijaliziranu kliniku za takve ozljede.

“Sve se dogodilo u kratkom roku, unazad samo dva tjedna. Prvi put zakukao sam još u ožujku, kad sam krenuo s treninzima na vodi, ali stalno sam mislio da je nešto drugo u pitanju. Cijelu sezonu sam se mučio, nisam mogao veslati punom snagom i na svoj način, ali uvijek sam to pokretima kompenzirao. Nakon završetka sezone sa SP-om u Austriji početkom rujna otišao sam na odmor i kad je završila pauza, kad sam opet počeo trenirati, bol se opet javila. Kad smo napravili magnetsku rezonanciju, doktori su se hvatali za glavu kad su vidjeli što sam trpio. Jednostavno rečeno, to je sudaranje bedrene kosti i zdjelice zbog čega je došlo do rupture labruma, hrskavice koja se nalazi na spoju bedrene kosti i zdjelice.” rekao je Martin.

Oporavak nakon operacije procjenjuje se na pet do šest mjeseci. Martin procjenjuje da će mu biti dovoljno i manje. Sljedećih mjeseci ga čeka utrka s vremenom, budući da se bliže Olimpijske igre, a mi se nadamo da će do tada sve biti ok te da će napadati medalje na Olimpijadi.