‘OVO SU NEČIJI SINOVI, OČEVI…’ Dramatičan apel, ‘nisu zaslužili da ih se tako vrijeđa’!

Noć nakon poraza od Egipta na početku Svjetskog prvenstva nije bila mirna hrvatskim rukometašima i stručnom stožeru. Nije bilo lako prihvatiti da se palo s 31:22 u prvoj utakmici skupine u švedskom Jonkopingu, čime je već sada četvrtfinale jako daleko s obzirom na sustav natjecanja na SP-u.

S devet razlike u korist Egipćana, Hrvatska je u značajnom zaostatku uoči drugog kruga i predviđenog ‘križanja’ sa skupinom koju predvodi Danska. U skupini drugog kruga treba biti na prvom ili drugom mjestu za ulazak u četvrtfinale, što postavlja jako težak zadatak u situaciji kada bi mogla biti potrebna pobjeda protiv Danaca, i to ne bilo kakva, već jako visoka.

Mnogima je teško prihvatiti ovaj pad hrvatske reprezentacije. Nije od jučer, pamti se da je bilo loše i na prošlom SP-u u Egiptu i lani na Euru kojem su domaćini bili Mađarska i Slovačka, a između toga, nije bilo plasmana na Olimpijske igre u Tokiju. Kada se tome doda i početak na novom SP-u, to je već ozbiljan problem.





Pljušte reakcije

Dan kasnije, o svemu su se u hrvatskom taboru izjasnili kapetan Domagoj Duvnjak, Željko Musa i izbornik Hrvoje Horvat, ali nije to bila jedina reakcija na napade koji dolaze zbog nastupa reprezentacije.

Svoj istup imao je Hrvatski rukometni savez u objavi na Facebooku, opisujući što se sve događa.

Počelo je riječima da se od istine ne bježi, s prisjećanjem da je to jednom napisao slavni hrvatski reprezentativni lijevi vanjski Blaženko Lacković, a zatim, u objavi se dodaje da nema bježanja od odgovornosti zbog onog što se dogodilo protiv Egipta.

Ipak, nema bježanja ni od drugih stvari, nastavlja se u objavi HRS-a na Facebooku.

“Ne bježimo ni od vrijeđanja, kako igrača, stožera, tako i njihovih obitelji, prijatelja… Većina će reći zasluženo, u redu. No, možda ipak nisu to zaslužili na ovakav način jer i oni su ljudi, nečiji sinovi, očevi, i oni osjećaju, vide, čuju kao i svi mi, a nakon svega, ponovno idu na teren. Sami su to izabrali, jesu, ali uvijek i iznad svih Hrvatska, to je njihova nit vodilja i u to nikad nemojte sumnjati”, stoji u objavi.









“Ne bježimo ni od toga da i u Švedskoj imamo podršku naših navijača i na tribinama i u virtualnom svijetu na čemu smo iznimno zahvalni!”, dodaje se, a tu je i zaključak s riječima Domagoja Duvnjaka da neće biti predaje.

Hrvatska će svoj povratak na pravi put tražiti sutra navečer protiv SAD-a, s početkom utakmice u 20:30 sati, a potom, u utorak također u 20:30, u trećem kolu prvog kruga protivnik će biti Maroko koji je na startu doživio poraz od Amerikanaca.

S obzirom na to, očekuje se da će u drugi krug ići Egipat, Hrvatska i SAD, a potom, u drugom dijelu natjecanja slijedila bi skupina protiv prve tri reprezentacije iz grupe s Danskom, Bahreinom, Tunisom i Belgijom.









Trebat će izvući najviše što se može, a u međuvremenu, tu je objava HRS-a s riječima da bi napadi trebali prestati i da predaje neće biti…