OVO IZGLEDA UISTINU SJAJNO! Barakudama se sve poklapa, spremni su za obranu svjetskog zlata

Dva puta po plus deset. Savršenstvo bez mane proizveli su najbolji hrvatski vaterpolisti u njihova prva dva nastupa na Svjetskom prvenstvu u dalekom i prijateljskom Gwangjuu. O atmosferi nećemo previše trošiti riječi, vaterpolo tamo gotovo nikog i ne zanima. Korejanci, tu sad mislimo na onu “običnu publiku” zapravo tek uče pravila toga sporta. Raduju se svakom pogotku njihove muške, a još više ženske reprezentacije koja je prvo kolo od Mađarica izgubila s fascinantnih 64:0!

Ono što je važno za hrvatske poklonike vaterpola jest to da se ništa, baš ništa loše nije dogodilo u ona prva dva, najopakija susreta u našoj skupini. Australce smo “pomeli”, Amerikance “usisali” u svoj mlin, reći će naši dečki i sa smiješkom krenuti dalje. Četiri boda, gol-razlika ušminkana, a sad slijedi malo odmora. Petak (13.30 po našem vremenu) donosi manje-više revijalni dvoboj s Kazahstanom koji rezultatski nema apsolutno nikakvog značaja. Čak niti u smislu gol-razlike, budući da će Kazahstan sigurno završiti zadnji u skupini, a ukupna gol-razlika u svojoj računici na kraju grupne faze ne sadrži susret protiv posljednjeplasirane momčadi. Već je čak i u službenim zapisnicima Hrvatska uvedena kao B1, a Kazahstan kao B4.

Hrvatska dakle, od srijede ujutro po našem vremenu, jer utakmica protiv SAD-a završila je oko 4 sata ujutro, skroz tamo do utorka u 8.30 ujutro, kad je zakazan naš susret četvrtfinala praktički nema obveza. Okej, ti Kazahstanci će biti neka vrsta sparing-partnera, samo da se ostane u tonusu.

Četvrtfinale nam u “kosturu” nosi pobjednika susreta osmine finala (koju Hrvatska kao prvak skupine automatski propušta) između drugoplasiranog iz skupine D i treće momčadi grupe C. Taj “C3” je praktički nevažan, to će biti Novi Zeland ili Južnoafrička Republika. Što se tiče “D2”, to mjesto bi trebala, ako sve bude po planu i bez iznenađenja uzeti Njemačka. Ali, uzmimo u obzir i Japan, odlučivat će gol-razlika zbog toga što su oni u skupini odigrali 9:9. Složit ćemo se, Nijemce ili Japance Hrvatska bi trebala lagano proći i plasirati se u polufinale.

To bi polufinale, ako se u njega plasira i Srbija koja je na ovom turniru bez sedam najboljih igrača, trebala biti prva od dvije meč-lopte za viziranje Olimpijskih igara sljedeće godine u Tokiju. Naime, nominalno će dva finalista SP-a izboriti OI, ali tamo će ići i treća momčad u slučaju da Srbija bude u finalu.

Što se tiče potencijalnih hrvatskih suparnika u polufinalu, to bi zaista mogla biti Srbija, budući da idemo na prvoplasiranu momčad skupine A. Tamo se za tu poziciju bore i Crnogorci i Grci pa je zasad gotovo nemoguće prognozirati tko će biti prvi u skupini.

Sve u svemu, Hrvatska će na momčadi iz drugog dijela ždrijeba, koje po kvaliteti predvode Mađarska, Španjolska i Italija tek u eventualnom finalu. Mađari su ostali bez ozlijeđenog Denesa Varge, Talijanima fali cijela bekovska linija, a Španjolska isto tako ne fascinira.

Miriše na obranu titule…