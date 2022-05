OVO ĆE SVE PROMIJENITI: Velikan ulazi u ‘Oktanski cirkus’ u legendarne momčadi

Iako su najavili kako bi željeli ući u Formulu 1 na kraju moratorija na razvoj pogonskih jedinica koji je na snazi u “Oktanskom cirkusu” do 2025. godine, VW grupacija izgleda kako će ipak probati već sljedeće godine započeti suradnju s F1.

Kako se saznaje danas je bio sastanak u Wolfsburgu, gdje je sjedište VW grupacije i iako je bilo nesuglasica na kraju je odlučeno kako će Audi i Porsche ući u Formulu 1.

Kako je došlo do preokreta u grupaciji nije još poznato, ali očito su u pregovorima čelnici F1 uspjeli objasniti kako je “Oktanski cirkus” najbolji poligon za reklamu njihovih proizvoda.

Milijunska ponuda

Ono što se za sada zna Audi se sprema platiti 500 milijuna dolara McLarenu za ulazak u momčad, dok Porsche planira dugogodišnji ugovor s Red Bull Racingom.

Isto tako u VW odlučili su se marketinški više koncentrirati na Formulu 1 i time smanjiti izdavanja za druga auto-moto natjecanjima u kojima se trenutno natječu proizvođači iz grupacije iz Wolfsburga,

Porsche is close to a deal to enter Formula 1 https://t.co/cTcXfeoZ7n

— Bloomberg Pursuits (@luxury) May 2, 2022