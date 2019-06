OVAKVA DOMINACIJA RIJETKO SE VIĐA! Sinkovići uzeli novo zlato na Europskom prvenstvu, ostali nisu imali nikakve šanse

Braća Martin i Valent Sinković osvojili su zlatnu medalju u dvojcu bez kormilara na Europskom veslačkom prvenstvu u švicarskom Luzernu.

Braća Sinković su na dominantan način obranili naslov europskih prvaka, a ukupno sada imaju četiri zlata sa europskih prvenstava. Sinkovići su krenuli jako i već na 500 metara su imali više od dvije sekunde prednosti, a na pola staze su i povećali svoje vodstvo. Dokraja su Zagrepčani mirno kontrolirali utrku i prvi prošli ciljem u vremenu od 6:22.460 minuta ispred Rumunja (6.24.530) i Španjolaca (6:26.310).

Luka Radonić je u finalu lakih samaca zauzeo četvrto mjesto s vremenom od 7:06.490 minuta. Prvak je Mađar Galambos, a Luka je za trećeplasiranim Talijanom Gorettijem zaostao više od četiri sekunde.

The Sinkovic brothers – happy but tired after their Men’s Pair A-Final race!

🚣‍♂️@SinkovicBros

📸World Rowing / Ben Chattell#ERChamps #Worldrowing #rowing pic.twitter.com/orNsYndrpW

— World Rowing (@WorldRowing) June 2, 2019