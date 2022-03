OTIŠAO JE POPULARNI ‘PROFESOR’ ‘Nedostajat će jako puno’, opraštaju se sportaši i klubovi

Tuga je pogodila američku sportsku scenu, ali i pratitelje američkog nogometa drugdje u svijetu. U 68. godini preminuo je John Clayton, kojeg pamte generacije ljubitelja sporta, ponajprije po dugom stažu na velikoj sportskoj mreži ESPN.

Clayton je ESPN-u dao puno kao analitičar i komentator, a na sportskoj sceni ostao je poznat po nadimku – Profesor. Karijera mu je trajala više od pet desetljeća, a više od 20 godina proveo je na najvećoj američkoj sportskoj mreži.

Kako je objavljeno, dugogodišnji sportski analitičar preminuo je nakon kratke bolesti. Bio je aktivan još prije 10-ak dana, kada je na lokalnom radijskom gostovanju analizirao zbivanja u NFL momčadi Seattle Seahawksa, u dijelu SAD-a gdje je živio.

Koliko je Clayton značio, opisao je Mike Sando, danas suradnik The Athletica, jedan od kolega preminulog komentatora koji je tijekom karijere s njim postao i prijatelj. ‘Puno prije nego je postao ikona ESPN-a, John je vjerojatno bio najuspješniji među pratiteljima klubova u donošenju novosti koje nije imao nitko drugi. Mogao je saznati nešto i to znati sačuvati puno prije nego bi to doznao netko drugi’, opisao je Sando.

‘Osobno gledajući, John je bio nevjerojatno velikodušan prema meni dok sam ga prije puno godina u novinama naslijedio kao pratitelj Seattle Seahawksa. Dugujem Johnu jako puno, silno će nedostajati’, dodao je Sando.

John Clayton, one of our NFL insiders who expertly covered the league for more than 20 years at ESPN, died Friday at 67 after a brief illness.

We all learned something from "The Professor" over the years and we will miss him dearly. pic.twitter.com/bfiPCPUYZo

— ESPN (@espn) March 19, 2022