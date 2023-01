‘OSTAJE NAM ŽAL ZA ONOM UTAKMICOM PROTIV EGIPTA’! Igrači i izbornik svjesni što su propustili

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Hrvatska je odigrala čudesnu utakmicu protiv Svjetskih prvaka Danske, na kraju je završilo 32:32, što nažalost izgleda ipak neće našima biti dovoljno za plasman u četvrtfinale i ostaje nam žal jer je Hrvatska pokazala da zna i može.

Ono što malo kvari rezultat protiv velikog favorita je spoznaja kako smo cijelu utakmicu imali Dansku na konopcima, ali nešto suci, nešto naše brzopletosti i temperament i na kraju izvukli su se Hansen i društvo poraza.

Nakon utakmice naš izbornik i igrači bili su zadovoljni sjajnom partijom protiv Danske, ali i kod njih se osjeća žal za propuštenom prilikom.





🫣 | Seniori | #POLSWE2023 Pobjeda je izmakla samo za koji centimetar, ali sjajan je ovo putokaz za dalje 🫂💪🏻🇭🇷🥰 Kapa dolje NAŠIM JUNACIMA na borbi do zadnje kapi znoja! ❤️ 🎯 | Šipić 9, Glavaš 8#sticktogether #iznadsvihhrvatska #crohandball pic.twitter.com/GJhIWW0I4n — HRS (@HRStwitt) January 19, 2023









Moglo se bolje

“Danas mi je više žao boda nego utakmice protiv Egipta. Dali smo sve, borili smo se. Imali smo nešto nervoznih reakcija, a Danska se spasila s tim sedmim igračem. To smo očekivali, ali oni to jako dobro igraju. Pokušali smo ih poremetiti s promjenom obrane, ali nismo do kraja uspjeli. Sudačke odluke su se vidjele, ali presudila je njihova igra sedam na šest”, rekao je izbornik Horvat i nastavio:

“Zabiti 32 gola Danskoj pred 15.000 ljudi ovdje dovoljno govori, ali kvaliteta Danske je isto u napadu došla do izražaja, tu igru sedam na šest nismo uspjeli riješiti. Nema puno filozofije, znamo koja je naša zadaća ovdje, a to je boriti se do zadnje minute.









Gledamo sad prema sljedećoj utakmici, a to je Belgija. Jedno Svjetsko prvenstvo je živa materija, živo tijelo, nije lako igrati u ovom ritmu stalno. Naravno da bismo željeli igrati stalno kao u prvom poluvremenu, ali ima još puno toga za promijeniti, nije sve bilo savršeno

Što se one utakmice s Egiptom tiče, od muhe radimo slona. Egipat je jedna sjajna reprezentacija koja je protiv nas igrala odlično. Nakon toga smo mi odigrali dvije dobre utakmice, ali nemojmo od muhe raditi slona”, završio je Hrvoje Horvat.

“Odigrali smo najbolju utakmicu na SP-u, ekipa nije slavila remi i dosta nam je žao jer smo vodili veći dio utakmice, mislim da smo trebali pobijediti barem s tim golom razlike”, rekao je vratar Mate Šunjić i dodao:

“Prva utakmica je bila dosta specifična, a mi nismo dobro reagirali. Lako je sad reći da smo ovako igrali protiv Egipta da bi rezultat bio drukčiji, ali ne možemo se vraćati na to. Moramo dati maksimum do kraja i dobiti još dvije utakmice”, mišljenja je Šunjić.

“Nažalost nismo uspjeli pobijediti, pobjeda bi nam značila puno, ali na kraju ne možeš nikome ništa zamjeriti nakon ovakve utakmice. Moglo je otići na jednu ili drugu stranu, a ostaje žal za onu utakmicu protiv Egipta”, rekao je kapetan Duvnjak i dodao:

“Jedini plus ovog boda je što ćemo imati na kraju sedam bodova, ako dobijemo obje utakmice, i bit ćemo deveti što nam može donijeti kvalifikacije za Olimpijske igre”, u budućnost gleda Duvnjak.

“Svaka čast dečkima, dali smo zadnji atom, ali nije otišlo na našu stranu, ne znam što da kažem”, rekao je vidno razočarani Filip Glavaš i dodao: “Ma pusti karijeru, meni je ovo bitnije od svega. Treba dignut glavu. Odigrali smo odličnu utakmicu i nakon ovoga možemo biti samo bolji. Nadam se da ćemo pobijediti i uloviti to deveto mjesto”.