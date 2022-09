OPROŠTAJ OD DOAJENA HRVATSKOG NOVINARSTVA: Napokon je položena u posljednje počivalište

Danas je na zagrebačkom Krematoriju u grobno mjesto kolumbarijske niše položena urna Milke Babović, doajenke hrvatskog sportskog novinarstva, koja je preminula prije skoro dvije godine 26. prosinca 2020. godine u 93. godini života.

Posmrtni ostatci Milke Babović su spletom raznih okolnosti bili u pogrebnom poduzeću skoro dvije godine i napokon se razriješio problem polaganja urne na zagrebačkom Krematoriju.

Na posljednjem ispraćaju Milke Babović bili su predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, Poglavarstva grada Zagreba, Hrvatskog klizačkog saveza, Hrvatskog zbora sportskih novinara i obitelj Babović,

Doajen novinarstva

Od Milke Babović oprostili su se dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden i predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, a legendarna Milka ispraćena je na posljednji počinak s puno ruža.

The #motivational story about the Croatian athlete Milka Babović 🇭🇷 world class athlete, sprinter and one of the first female #sportsjournalist in Europe. You won't regret reading her powerful story ➡️ https://t.co/0UHdmWcyXf#EDoC #LegendsForever #DualCareer pic.twitter.com/VL3vwVPuEW

— EMCA Sport (@MultisportEU) July 1, 2019