OPRAŠTA SE JOŠ JEDNA LEGENDA! Najtrofejniju generaciju hrvatskog rukometa činio je još boljom

Autor: Dnevno.hr

Iako će potkraj rujna napuniti 40 godina života, Vedran Zrnić je do prije nekoliko tjedana još uvijek nemilice tresao suparničke mreže s desnog krila. Rukometaš iza kojeg je 23 godine aktivne seniorske karijere odlučio je reći – doviđenja. Ne i zbogom, jer će ostati u upravi našičkog NEXE-a za kojeg je igrao zadnje četiri godine.

Zrnić je na početku puta u čak tri navrata između 1997. i 1999. bio viceprvak Europe, a 2009. godine je s njemačkim Gummersbachom osvojio naslov pobjednika EHF kupa. U tom je klubu proveo najviše, sedam godina. Osim za dva naša najjača kluba te Gummersbach, Zrnić je igrao za slovenske klubove, Prule Ljubljana i Gorenje te Wislu Plock i turski Besiktas.

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 189 nastupa, a vlasnik je zlatnih medalja sa svjetske smotre u Portugalu 2003. godine, te one iz Atene s Olimpijskih igara godinu kasnije,

“Nakon toliko godina igranja rukometa i ovoj je priči morao doći kraj, koji to u stvari i nije. Naime, odlučio sam i dalje ostati u rukometu, točnije RK Nexe gdje ću od sada obavljati neke druge funkcije, ali van parketa. Upravo zbog toga što volim rukomet, što se cijeli život bavim s njime, želim se zahvaliti predsjedniku Josipu Ergoviću i RK Nexe što su mi pružili priliku i povjerenje da nastavim raditi u klubu. Naravno, na meni je da pokušam biti isto tako dobar kao do sada na parketu, ovoga puta u pozadini kako bi RK Nexe u narednim sezonama bio još bolji te sam uvjeren kako ću to dobiveno povjerenje uspjeti i opravdati. Na svu sreću, iako je iza mene puno godina profesionalnog rukometa, prošao sam bez ozljeda i to je ono što će mi dati dodatnu snagu za daljnje korake u klubu. Svojim iskustvom sigurno ću moći pomoći klubu, igračima i svima onima koji to budu od mene očekivali, a vezani su uz RK Nexe. Upravo tako veliko rukometno iskustvo koje imam vjerujem da će dobro doći klubu, cijeloj momčadi, mlađim dečkima koji tek dolaze, te ćemo s njim još više unaprijedili sve ono što još nedostaje u RK Nexe”, rekao je Zrnić.