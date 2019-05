Photo by Mario Tama/Getty Images

‘OPET BIH VARAO DA MOGU, JOŠ I VIŠE!’ To su riječi sportaša kojemu je oduzeto sve što je ikada osvojio

Autor: Dnevno.hr

Već je pomalo zaboravljen taj Lance Armstrong. Davno je to bilo, od 1999. do 2005. godine, kad je uzastopno taj američki biciklist osvajao Tour de France. Međutim, kada se otkrilo da mu je u tome pomoglo konstantno korištenje dopinga i nedopuštenih sredstava, sve su mu titule oduzete. Poništeni su mu i sponzorski ugovori, izgubio je mnogo novca, ali… Sve bi učinio opet, sve kako bi pobijedio. Makar to podrazumijevalo prevaru na bilo koji način.

Otkrio je to Armstrong u intervjuu za američku televiziju NBCSN. Svoj je skandal priznao još davno, u studiju kod svjetski poznate Oprah Winfrey. Sada je otišao i korak dalje, a sljedećeg tjedna emitirat će se posebna dokumentarna serija u kojoj će biti otkriveni još neki ružni detalji iz njegove karijere.

“Činili smo to što smo činili kako bismo pobijedili. Nije bilo legalno, ali ne bih ništa promijenio – bilo da je riječ o gubitku novca ili tome što sam postao nula nakon što sam bio svačiji heroj”, rekao je Armstrong.

“Ništa ne bih promijenio. Ne bih promijenio svoje ponašanje. Mislim, promijenio bih, ali to je duži odgovor. Primarno, ne bih promijenio lekcije koje sam naučio. Te lekcije ne bih naučio da se nisam tako ponašao. Ne bi me istraživali i kaznili da se nisam tako ponašao. Da sam se samo dopingirao i o tome šutio, ništa se ne bi dogodilo. Ništa. Molio sam ih da me uhvate, tražio sam da krenu za mnom. Bio sam laka meta”, rekao je Armstrong u intervjuu koji će se iduće srijede emitirati u specijalnoj emisiji “Lance Armstrong: Iduća etapa”.