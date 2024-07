Oluja ugrožava spektakl na otvorenom, uskoro istrčavaju i Hrvati: ‘Ovo bi mogla biti katastrofa’

Pariz će večeras biti u fokusu zbog otvaranja Olimpijskih igara na svečanosti na Seini, ali ovom spektaklu prijeti i ozbiljan problem zbog nepovoljne vremenske prognoze. Moglo bi biti jakih pljuskova, kako predviđaju meteorolozi, a jedan od njih tvrdi i da bi to mogla biti katastrofa.

Svečano otvaranje na Seini privući će više od 300 tisuća ljudi na obalama te rijeke. U središtu pozornosti bit će hrvatske i druge velike sportske zvijezde, a gledajući prijenos, očekuje se da će uz otvaranje biti više od milijardu ljudi.

Spektakl bi ipak mogao biti pokvaren zbog predviđenog lošeg vremena u glavnom francuskom gradu. Prognozira se oko 30 mm oborina u razdoblju između 18 sati i ponoći, a riječ je o dijelu dana u kojem će se odvijati svečanost sa zakazanim početkom u 19:30 sati.

Weather forecasters are predicting heavy rain showers during the Olympics opening ceremony later on Friday, with one meteorologist even calling it a “disaster” for the unprecedented open-air ceremony in the heart of Paris. https://t.co/OlnWwNCjJQ https://t.co/OlnWwNCjJQ

— Reuters Sports (@ReutersSports) July 26, 2024