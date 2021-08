OLIMPIJSKO SREBRO JE PONOVNO NJEZINO! Kakav rasplet sjajne priče sportašice, sve se okrenulo brzo

Nedugo nakon povratka s Olimpijskih igara u Tokiju na kojima je osvojila srebro u bacanju koplja, poljska atletičarka Maria Andrejczyk objavila je da svoju srebrnu medalju prodaje kako bi mogla pomoći bolesnom dječaku Miloszeku u potrazi za novcem za operaciju za otklanjanje srčane mane.

Poljakinja je svoje srebro iz Tokija ponudila na aukciji, a najizdašniju ponudu s iznosom za pomoć dječaku imala je tvrtka Zabka. Andrzejczyk je to objavila na svojem profilu na Instagramu, no nakon toga stiglo je novo poglavlje ove priče.

Nakon najviše ponude i dobitka na aukciji, poljska tvrtka s razgranatom mrežom trgovina hrane i pića pobrinula se da poljska atletičarka ne ostane bez nagrade koju je osigurala pobjedom u Tokiju.

Kako je objavila atletska stranica Athletics Weekly, Zabka je vratila medalju poljskoj olimpijskoj pobjednici i najavila je da će dati iznos potreban za operaciju srca bolesnog dječaka.

Maria Andrejczyk put her Olympic silver medal up for auction to fund a young Polish boy's heart surgery.

The company which won the auction, Żabka Polska, then decided to give the medal back to Andrejczyk and fund the surgery 👏 pic.twitter.com/2V1KZL4lpI

— AW (@AthleticsWeekly) August 16, 2021