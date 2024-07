Olimpijski plamen doslovno poletio: Nosili ga veliki sportaši pa oduševila bolesna legenda

Mimohod velikih sportaša i sportašica se ove večeri odvijao na rijeci Seini, gdje je održan glavni dio svečanog otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, a na kraju spektakla, u mimohodu su u nošenju baklje prije paljenja olimpijskog plamena sudjelovali brojni veliki sportski asovi.

Sve je započeo Zinedine Zidane, koji je baklju predao Rafaelu Nadalu, a nakon toga, Nadal je plovio Seinom na gliseru u društvu Serene Williams, Nadije Comaneci i Carla Lewisa, u dijelu dionice koja je za Serenu Williams bila i dosta stresna s obzirom na to da je skoro pala s glisera u vodu.

U završnoj dionici nošenja baklje, palicu su preuzeli slavna atletičarka atletičarka Marie-Jose Perec i džudaška legenda Teddy Riner, a onda je olimpijski plamen poletio balonom nad pariškim nebom. Bilo je to pri kraju svečanosti koja je trajala četiri sata, ali priči tada još nije bio kraj.

🔥 The Olympic Flame is lit… and it’s in the form of a hot-air balloon.

It’s a spectacular sight.

Follow the #Paris2024 opening ceremony ⬇️https://t.co/dnaoj3rYrg pic.twitter.com/roN8ACKFzN

— The Telegraph (@Telegraph) July 26, 2024