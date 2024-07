Olimpijski junak završio na dugačkoj robiji: Varalicu i njegovog brata zatvor nije doveo pameti

Kako u svakom žitu ima kukolja, tako se i među olimpijskim pobjednicima znaju pronaći nemoralne osobe koje su nakon svog trijumfa na Olimpijskim igrama krenule stranputicom i kriminalom. Slava i korist od osvajanja medalje za neke su sitne privilegije pa su se za sebe i svoje sebične ciljeve pobrinuli, nažalost, na drugi način.

Jedna takva grozna priča dolazi nam iz Australije i zaista nije ugodna za spoznati. Dvostruki osvajač srebrne olimpijske medalje u kajaku Nathan Baggaley i njegov mlađi brat prije šest godina osuđeni su na više od 20 godina zatvora, svaki zbog pokušaja krijumčarenja kokaina u vrijednosti od čak 200 milijuna australskih dolara.

Porota Vrhovnog suda u Brisbaneu ih je proglasila krivima za pokušaj uvoza komercijalne količine droge koja je pronađena kontrolom na granici. Tijekom suđenja u Brisbaneu, sud je saslušao 39-godišnjeg Drua Baggaleyja te još jednog čovjeka koji su putovali stotine miljama od obale sjevernog dijela države New South Wales i pokupili čak 650 kilograma droge sa stranog broda. Na kojem je s drogom čekao njegov brat Nathan…

Na suđenju su svjedoci rekli da su nakon prebacivanja droge u manji brodi muškarci počeli bacati drogu u more tijekom povratku na kopno. Vidjeli su, naime, patrolni brod australske mornarice kako ih lovi. Dvojicu muškaraca uhitila je vodna policija Queenslanda ubrzo nakon potjere.

Nathan Baggaley, je osvojio srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine u disciplinama K-1 i K-2 i trostruki je svjetski prvak u K-1. Optužen je gotovo godinu dana kasnije nakon što je utvrđeno da je kupio i opremio čamac koji je korišten tijekom propale zavjere.

Odvjetnici njegovog brata Drua Baggaleya tvrdili su da je njihov klijent vjerovao da deseci paketa sadrže duhan, dok je Nathan Baggaley tvrdio da nije znao ništa o planu uvoza bilo kakve nedopuštene tvari.

Sutkinja je odbacila tvrdnje braće i osudila ih na temelju toga da je Dru Baggaley bio “glavni organizator” operacije i da je njegov brat Nathan bio “aktivno uključen” na dan kada su dvojica muškaraca otišla na more.

Pa je tako srebrni olimpijac Nathan Baggaley (45) osuđen na 12 godina robije prije nego što će imati pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust, dok će Dru Baggaley imati pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust nakon 16 godina, a dobio je 20 godina strogog zatvora.

Inače, još tijekom sportske karijere Nathanu Baggaleyu je zabranjeno uzimanje steroida 2005. dok se još natjecao kao kajakaš. Usput, braća su još 2009. osuđena na zatvorsku kaznu zbog proizvodnje i opskrbe velikim količinama tableta ecstasyja, te ponovno 2015. zbog proizvodnje tableta i organizaciju proizvodnje metamfetamina.

