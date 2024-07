Olimpijske igre u vrijeme ratova: Pariz pod opsadom policije, traže se špijuni

Vrijeme Olimpijskih igara trebalo bi biti vrijeme mira, barem su to tako u originalu zamislili stari Grci, no u modernoj inačici ratovi ne prestaju, a grad domaćin 33. Olimpijskih igara Pariz, prepun je policajaca i raznih drugih osiguranja, koji će paziti na sportaše i goste tijekom natjecanja.

Ovog petka u Parizu će se svečano otvoriti Olimpijske igre, koje traju do 11. kolovoza, a francuska policija ne prepušta ništa slučaju u ovo doba međunarodnog terorizma i svjetskih neslaganja pa je angažirano čak 45. tisuća policajaca, koji su strateški raspoređeni po Gradu svjetla.

Uz razne rodove policije, u pomoć domaćinima došli su i kolege iz drugih država sudionica pa je tako Španjolska primjerice poslala 171 policajca i još nekoliko specijalaca.

This might be the most aesthetically pleasing Olympic venue of all time 🤯 pic.twitter.com/XjkjUWJxCK

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 20, 2024