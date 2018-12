OKUPILA SE REPREZENTACIJA! ČERVAR OBJAVIO ŠIRI POPIS: ‘Maske će pasti na početku priprema’

Izbornik Lino Červar objavio je širi popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo koje se igra u siječnju u Njemačkoj i Danskoj. Najavio je i malu promjenu, a to je da neće ići s više igrača nego će odlučiti odmah kojih 16 ide, pričuve će doći ako će trebati.

Popis igrača:

Golmani: Marin Šego, Ivan Stevanović, Filip Ivić, Mate Šunjić .

Desno krilo: Zlatko Horvat, Josip Božić Pavletić, Ivan Vida.

Lijeva krila: Manuel Štrlek, David Mandić, Lovro Mihić.

Kružni napadači: Željko Musa, Leon Šušnja, Kristian Bećiri, Krešimir Kozina, Marin Šipić.

Lijevi vanjski: Domagoj Duvnjak, Halil Jaganjac, Damir Bičanić, Ivan Slišković, Alen Blažević.

Srednji vanjski: Luka Cindrić, Igor Karačić, Lovro Jotić.

Desni vanjski: Luka Stepančić, Jakov Vranković, Luka Šebetić, Ivan Sršen, Josip Vekić.

“Maske će pasti odmah na početku priprema. Videjt ćemo tko može, tko ne može. Lijevi vanjski, na toj poziciji imamo problem. Mi objektivno nemamo mladog igrača, a daj Bože da je taj igrač zreo. Nismo mi bez šansi, nemojte nas krivo shvatiti, ali nemojte tragično shvatiti ako stvari pođu po zlu. Osnovni cilj je biti u prvih sedam, a to je vrlo teška zadaća”, rekao je to Zoran Gobac.

“Mi više nemamo taj potencijal, a najgore je što mi objektivno ne znamo kako igramo. Ako nama krene kako treba, mi možemo sve pobijediti, samo je bitno da nam se ne istroše ovi potentni igrači, Cindrić i Duvnjak da se ne povrijede. I daj Bože da Jaganjac bude kakav mediji pišu. Onda nemamo problem, a u suprotnom stavljamo nepremostive ciljeve koje ćemo teško savladati”, naglasio je Gobac.

Govorio je potom o problemima s kojima se hrvatski rukomet suočava.

“Rukomet je objektivno sport bez doma. Arene nisu rukometne one nisu pjevačke, pa Zagreb je dva puta izbačen te će morati igrati van Zagreba. Nemamo uvjete za rad. Hrvatski rukometni savez uredno izvršava obveze, nemamo taj problem, no imamo problem da ne znamo gdje smo”, rekao je Gobac.

Odnos Červara i PPD Zagreba?

“To je tema za PPD Zagreb. To je stvar kluba i trenera. On je uvijek dobrodošao u Zagrebu, a ja ne odlučujem u klubu od 1991. godine. Mislite li da su ostali patuljci tamo? Oni odgovaraju za svoje poslovanje. Nitko nikada nije rekao ništa o stručnoj kvalifikaciji Červara. Neupitno je znanje i kvalifikacije Červara koje ste brojnih puta osporavali. Osporavali ste ga 2003. godine, mislili ste da je pomoćni trener osvojio Svjetsko prvenstvo, a to je za mene nakaradno”, govori Gobac.

Červar je samo istaknuo kako postoji nedsotatak poštovanja. “U našem društvu i hrvatskoj zajednici, kada nekome kažeš dobro, to ništa ne znači, a ako kažeš iskreno, dobro je, hvala ti, s poštovanjem i ljubavlju, kod nas u Istri to se kaže ‘štimanca’, a toga u hrvatskom rukometu nema. To je glavni problem Hrvatske. Nema poštovanja”, rekao je Lino Červar.