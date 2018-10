OGROMNO PRIZNANJE ZA SANDRU PERKOVIĆ! Hrvatska atletičarka nominirana za prestižnu nagradu!

Najbolja hrvatska atletičarka i najbolja diskašica svijeta, Sandra Perković, nominirana je za najbolju atletičarku svijeta u 2018. godini. Nominirao ju je Međunarodni savez atletskih federacija.

Dobitnica ove prestižne nagrade bit će objavljena 4. prosinca, a u konkurenciji je još devet izvrsnih atletičarki. Tu su još Dina Asher-Smith, Shaunae Miller-Uibo, Beatrice Chepkoech, Sifan Hassan, Caster Semenya, Caterine Ibarguen, Mariya Lasitskene i Anita Wlodarczyk, te dakako, Sandra Perković.

Perković je nominirana zbog osvajanja 11 od 13 natjecanja u Dijamantnoj ligi, kao i zbog rekordnog petog naslova europske prvakinje. Isto tako, imala je sedam najdužih hitaca u sezoni.

Lani je ovu nagradu osvojila Mutaz Essa Barshim, Perković je bila nominirana i tada baš kao i godinu prije. Možda će ove godine nagrada ipak pripasti Hrvatici.

🚨ALERT🚨 #AthleticsAwards announcement🤩@PerkovicSandra is one of 10 nominees for Female World Athlete of the Year 2018✅

— IAAF (@iaaforg) 22. listopada 2018.