Oglasio se Dubravko Šimenc oko crnogorskog vaterpolista i čuvara logora s Hrvatima

Autor: GIŠ

Odnosi između Hrvatske i Crne Gore spušteni su možda na najnižu razinu nakon Domovinskog rata, a jedna od stvari koja kvari odnose između dvije države je i ime bazena u Kotoru, koje nosi ime bivšeg igrača Primorca, preminulog Zorana Gopčevića, koji je počinio zlodjela tijekom agresije Srbije i Crne Gore potpomognute JNA i srpskom paravojskom na Hrvatsku.

Iz razloga nazivanja bazena po osobi koja je počinila ratne zločine nad Hrvatima, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske preporučilo je klubovima i reprezentaciji da ne igraju utakmice u spomenutom bazenu u Kotoru.

“Promjenom imena bazena bila bi iskazana potrebna počast žrtvama, a hrvatska vaterpolska reprezentacija mogla bi ponovno igrati u Kotoru. Naziv bazena u Kotoru ostaje jedno od neriješenih pitanja između dvije države. Dok se ime bazena ne promijeni, hrvatski vaterpolisti mogu igrati na drugim sportskim bazenima u Crnoj Gori”, stoji u priopćenju iz Ministarstva, a o incidentu se oglasio i Dubravko Šimenc za Net.hr, koji je osobno poznavao Gopčevića.

Sve je istina

“Teško je takvo što uopće komentirati. Svaki komentar je tu suvišan. Dobra odluka, ali ovo je državna stvar. Dobro sam upoznat sa tom situacijom, jer poznavao sam tog čovjeka. Kad smo se prvi put sreli, nije me htio ni pozdraviti.

Rekao sam mu da mi se nikad više u životu ne javlja, jer za mene više ne postoji. To je bio moj stav tada, kao što je i danas. Po meni, to treba odlučiti država, Ministarstvo, HOO. Takvo što nije stvar pojedinca i Saveza”, rekao je Šimenc i naglasio: “Sve što stoji za tog čovjeka je istina i jedino to mogu reći na tu temu.”

U službenom dokumentu navodi se da je Gopčević bio stražar u logoru Morinj tijekom 1991. godine, gdje je sudjelovao u ratnim zločinima nad hrvatskim građanima. Ministarstvo smatra da je odlukom o imenu bazena nanesena uvreda žrtvama i šteta međusobnim odnosima Hrvatske i Crne Gore. Hrvatska vaterpolo reprezentacija svoj nastup na OI u Parizu započet će baš susretom protiv Crne Gore.