ODLIČNA PRVA VOŽNJA HRVATICA: Naše skijašice u Top 10 drugog slaloma sezone

Nakon što su nas jučer iznenadile odličnim vožnjama u slalomu u Leviju, iako je Ljutić izletjela u drugoj vožnji, mlade Hrvatice Leona Popović i Zrinka Ljutić opet su odradile odličnu prvu vožnju drugog slaloma sezone.

Finski Levi očito dobro leži našim skijašicama, koje su nakon prve vožnje na sedmo i desetom mjestu i imaju priliku napraviti sjajan rezultat.

Popović je prvu vožnju počela sa startnim brojem 15 i na kraju je završila na 10-om mjestu, dok je sjajna Ljutić startala s brojem 30, a na kraju je završila odlična sedma.

Čekamo drugu vožnju

Druga vožnja u finskom Leviju je na rasporedu od 13 sati i 15 minuta, a naše skijašice imaju priliku ispisati novo veliko poglavlje u hrvatskom skijanju.

Winter wonderland at the Ski Worldcup in Levi/Finland!😍 pic.twitter.com/TOYUqyAEUW

— Cycling_Eve (@CyclingEve) November 20, 2022