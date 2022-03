ODLAZAK POPULARNOG ZABAVLJAČA: Srce nije izdržalo, ‘preminuo je moj dragi prijatelj’…

Tužne vijesti stigle su iz SAD-a. Nakon pretrpljenih nekoliko srčanih udara i krvnog ugruška koji je nastao nedugo nakon operacije kuka, u 64. godini preminuo je Scott Hall, popularni američki ‘kečer’, koji je gradio svoj put na priredbama spektakla poznatog pod nazivom profesionalno hrvanje, ponajprije slavan zbog svojeg umjetničkog imena Razor Ramon.

Halla su dugo pratili problemi sa zdravljem, a nedugo nakon što je bio na operativnom zahvatu kuka, stigle su zabrinjavajuće vijesti da je poslije srčanih udara i ugruška bio stavljen na aparat za održavanje na životu. Nakon nekoliko dana borbe, obitelj je donijela tešku odluku o skidanju popularnog zabavljača s aparata.

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.

WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS

— WWE (@WWE) March 15, 2022