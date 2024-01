Srpski mediji u šoku nakon pljuske iz Zagreba: Odbjeglog iz Hrvatske napali u padu Srbije

S puno emocija i s brojnim reakcijama u Srbiji su doživjeli ispadanje iz borbe za odličja na Europskom prvenstvu vaterpolista u Hrvatskoj. Četvrtfinalna utakmica u Zagrebu, na stadionu Mladosti uza Savu, pripala je Mađarima s odlukom nakon raspucavanja, a nakon srpskog oproštaja od nade u medalju, najviše pažnje bilo je usmjereno na Marka Radulovića kojem je u ključnom udarcu u raspucavanju ispala lopta iz ruke, što je prelomilo stvari na stranu Mađara.

Radulović, rođeni Riječanin koji je u mlađim dobnim kategorijama bio reprezentativac Hrvatske, sada igra za Srbiju, a upravo njegov udarac, točnije, njegov izostanak s obzirom na to da mu je ispala lopta, pokazao se jako skupim za srpsku reprezentaciju. Srbe nakon ovog čeka borba u razigravanju od petog do osmog mjesta, a tamošnji portali ne vjeruju kako se sve odvilo u bazenu.

“Ovako tragičan potez srpski sport ne pamti. Pogledajte trenutak kako ispada lopta iz ruke vaterpolistu Srbije kod peterca”, piše Kurir u naslovu teksta koji opisuje što se dogodilo. Donosi se i snimka trenutka odluke koji je presudio reprezentaciji Srbije, a možete je pogledati – ovdje.

𝗛𝗨𝗡𝗚𝗔𝗥𝗬 𝗪𝗜𝗡 𝗢𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜𝗘𝗦 🇭🇺😱@Waterpolohu’s new breed have just booked a spot in the #WPCroatia2024 semi-finals!#EWPC2024 | LIVE NOW | @EurovisionSport 📺

— LEN Water Polo (@LEN_waterpolo) January 12, 2024