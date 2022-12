ODABRANI ‘NAJBOLJI SPORTAŠI BALKANA’: Evo kako je prošao legendarni Hrvat

Izbor za najboljeg sportaša Balkana kojeg organizira bugarska novinska agencija BTA, organiziran je 49. po redu, a u izboru za najboljeg sportaša na Balkanu sudjeluje deset novinskih agencija, između kojih i Hrvatska izvještajna novinska agencija.

Za najboljeg sportaša Balkana izabran je 18-godišnji rumunjski plivač David Popovici, koji je ove godine u Budimpešti osvojio zlatne medalje na 100 i 200 metara slobodno na Svjetskom prvenstvu

Popovici je u istim disciplinama postao i europski prvak u Rimu, dok je i postavio novi svjetski rekord na 100 metara slobodnim stilom.

Modrić treći

Iza Popovicija. koji je skupio 64 boda, sa samo tri boda manje smjestio se srpski tenisač Novak Đoković, koji je dobio 61 bod, dok Top 3 zatvara jedan Hrvat.

David Popovici was named Balkan Athlete of the year in the Bulgarian News Agency Poll.

Top 5:

1. David Popovici

2. Novak Djokovic

3. Luka Modric

4. Miltiadis Tentoglou

5. Tijana Boskovic pic.twitter.com/SqlyhD8Wxl

