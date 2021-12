OD OKTANSKOG CIRKUSA OSTAO JE SAMO CIRKUS! Mercedes ‘luduje’, a Red Bull šalje poklone

Završila je možda jedna od najintrigantnijih sezona u Formuli 1, koja nam je donijela završetak koji ne bi mogli izmisliti niti najbolji scenaristi u Hollywoodu, no kako se čini sve je to daleko od gotovog.

Podsjetimo, Hamilton i Verstappen bili su izjednačeni pred zadnju utrku u Abu Dhabiju, da bi utrka bila sve što se može očekivati od Oktanskog cirkusa, a onda i malo više od toga.

Naime, greške Masia, Australca koji je direktor utrka FIA-e za Formulu 1, teško da se mogu opravdati, a prva koju je s ostalim stuartima napravio bila je kada već u prvom krugu nije sankcionirao Hamiltonovo sječenje zavoja, kojom je Britanac dobio lijepu prednost pred Nizozemcem.

Everyone is complaining about Max Verstappen and the lapped cars under the safety car but no one is complaining about Lewis' corner cutting. #F1TitleChampionship #AbuDhabiGP #MaxVerstappen #LewisHamilton #MAXvsLEWIS #LewisVsMax pic.twitter.com/LzfRz5qLjM

— Gio Pauwaert (@GioPauwaert30) December 12, 2021