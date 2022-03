OD ČEGA JE PREMINULA LEGENDA? Prizor je bio potresan, a prijatelj nije iznenađen…

Tužne vijesti ovog su tjedna pogodile u Australiju, a odjeknule su i drugdje u svijetu. Preminuo je legendarni australski sportaš, 52-godišnji kriketaš Shane Warne, a nakon što se doznalo za smrt koja je mnoge potresla, australski mediji donose detalje što se zbivalo dok je Australac bio na odmoru u Tajlandu.

U sobi u kojoj se Warne nalazio pronađene su krvave mrlje, kojih je bilo na tepihu, tri ručnika i jastuku. Pretpostavlja se da je legendarni sportaš iskašljavao krv prije nego je izgubio svijest, a pomoć je stigla prekasno za povratak u život.

Nakon dolaska ekipe hitne pomoći, smrt legendarnog australskog sportaša objavljena je nešto više od sat vremena kasnije.

Točan uzrok smrti 52-godišnjeg Australca donijet će obdukcijski nalaz, a u međuvremenu traju nagađanja što se dogodilo. Prije odmora s kojeg je stigla tužna vijest, Warne se žalio na bol u prsima, a njegova obitelj izvijestila je o borbi s astmom i problemima sa srcem, što je bilo zabrinjavajuće upozorenje prije nego je iz Australije prošlog tjedna otišao prema Tajlandu.

Warneova obitelj izvijestila je tajlandsku policiju da je 52-godišnji legendarni sportaš zbog srčanih problema nedavno bio u posjetu liječniku.

Nakon što je stigla tužna vijest, počelo se nagađati da bi smrt mogla biti povezana s drogom ili alkoholom. Warne je bio na glasu kao čovjek koji se voli zabaviti, no njegov dugogodišnji menadžer James Erskine je u razgovoru za australski list The Age kazao da priča o drogi ili piću ne stoji.

‘Nije pio puno. Svi su mislili da voli popiti, ali to nije bilo tako. Jedanput sam mu poslao kašetu vina, a 10 godina kasnije, i dalje je bila kod njega. Ne pije, a drogu nikad nije uzimao. Mrzio je drogu, ne mislim da se dogodilo nešto sumnjivo što se toga tiče’, kazao je Erskine.

