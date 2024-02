Obrat u mučnom slučaju prijetnji škarama u dječjoj igraonici u Beogradu

Cijelu Srbiju, ali i regiju šokirala je vijest o navodnim prijetnjama škarama košarkašu Crvene zvezde Nemanji Bjelici, od strane bivšeg nogometaša, isto Crvene zvezde, Nikole Petkovića.

Podsjetimo, cijeli događaj se zbio u jednoj dječjoj igraonici u Beogradu, gdje je po pisanjima medija iz Srbije došlo prvo do verbalnog vrijeđanja Bjelice od strane Petkovića, da bi potom Petković navodno zaprijetio i škarama.

Cijeli slučaj zabilježile su i nadzorne kamere, a epilog je bilo uhićenje Petkovića, koji je dao svoju stranu priče i izjavio kako je sve što je napisano laž te kako je on zapravo žrtva u cijelom ekscesu.

Privatni odnosi









“Obraćam se povodom laži koje su pisane prethodnog dana, ali nikome ne zamjeram, jer mediji ne znaju istinu i pozadinu priče! Nemanja Bjelica nije napadnut već je on napadač, lažna žrtva svojih riječi i djela. Zadnja tri, četiri mjeseca konstantno me vrijeđao i napadao, a ja njega nikada i nigdje nisam spominjao. Imam puno njegovih poruka koje to dokazuju.

Bjelica se ne razvodi zbog mene već zbog toga sto je bio u emotivnoj vezi sa svojom kumom Majom Lešić. Njih je na djelu dok su ljetovali s djecom uhvatio kum i najbolji prijatelj dotičnog. Mirjana Bjelica i ja se tada nismo poznavali tako da ja nisam utjecao na razvoj događaja i njihov razvod. Njegova bivša žena je jedna divna majka i žena maksimalno posvećena svojoj djeci i to svi znaju. Dalje ne bih komentirao “čovjeka” koji je mogao pogledati ženu svog kuma i najboljeg prijatelja”, izjavio je Petković i otkrio što je rekao Bjelici:

“Moj prilazak njemu je bio isključivo pitanje zašto mene vrijeđa i spominje svakodnevno kad on nema nikakve veze sa mnom. Sve što je rekao je laž, a da ja budem zadržan u pritvoru dobio je preko veze. Ljude koji su za to urgirali, ako budem morao, javno ću imenovati u svim medijima”, zaprijetio je Petković.