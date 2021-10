(FOTO) OBITELJ JE SE ODREKLA JER SE SKINULA ZA PLAYOBOY! Neočekivani problemi svjetske prvakinje!

Višestruka svjetska, europska i paraolimpijska prvakinja u plivanju, Njemica Elena Krawzow, nedavno je priznala kako je nakon fotografija koje su izašle u poznatom muškom časopisu doživjela neugodna iskustva.

Naime, Elena je porijeklom iz Kazahstana, a jedan dio njene obitelji jako je pobožan i konzervativan, pa im njene fotografije nisu dobro sjele, te su nakon objavljivanja prekinuli sve kontakte s njom.

Elena Krawzow je prva paraolimpijka na naslovnoj stranici popularnog časopisa a taj korak je napravila upravo zbog promocije paraolimpijaca.

Swimmer becomes first Paralympian to pose on the cover of Playboy

