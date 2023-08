Novinarki vikao da je Barbie pa dobio otkaz: ‘Nisam još bila tako ponižena’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zbog popularnog filma, vlada manija zbog Barbie u Hrvatskoj, a tako je ovih dana i drugdje, što se u jednom slučaju pokazalo opasnim. U središtu priče našao se Don Geronimo, koji je u radijskom eteru govorio o svojoj kolegici, televizijskoj novinarki Sharli McBride, a sve se ‘zakuhalo’ dok je novinarka pratila Washington Commanderse, momčad američkog nogometa iz glavnog grada SAD-a.

Dok je u radijskoj emisiji bio u konverzaciji sa svojim kolegom, Geronimo je povikao prema novinarki.

“Hej, tamo je Barbie. Bok, Barbiko”, bile su riječi iskusnog radijskog voditelja, koji se na tome nije zaustavio.





“Valjda je to ‘cheerleadersica'”, dodao je Geronimo o novinarki, a za nju je imao i riječi “taj komad”.

Slijedila je reakcija postaje WBIG-FM, za koju Geronimo radi od preklani. Iskusni radijski voditelj pravog imena Mike Sorce dobio je otkaz.

Geronimu pritom nije pomoglo što je u Washingtonu postao zvijezda u radijskom eteru. Počeo je još kao 13-godišnjak u obližnjem Rockvilleu, a sada je 64-godišnjak, s iskustvom koje je gradio i drugdje u SAD-u.









Ono što je rekao o novinarki McBride izazvalo je oštru reakciju, prvo sa suspenzijom, a onda s prekidom suradnje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Sharla McBride (@sharla_mcbride)

O ovom slučaju oglasila se i Sharla McBride, opisujući kako je doživjela riječi dugogodišnjeg radijskog voditelja.

“Žestoko me vrijeđa i ponižava to što sam čula”, rekla je McBride o svojem pogledu na stvar nakon što su do nje došli komentari voditelja.

“Sa 17 godina iskustva kao profesionalna novinarka, nisam još nikad bila tako ponižena dok sam pokušavala raditi svoj posao”, dodala je McBride.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sharla McBride (@sharla_mcbride)

“Tu su bile se**ističke i muški šovinističke riječi. Nijedna žena to ne bi smjela doživjeti na svojem radnom mjestu”, zaključila je novinarka, dodajući i da je zahvalna Washington Commandersima jer je njihova uloga bila presudna u kazni za iskusnog radijskog voditelja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sharla McBride (@sharla_mcbride)

Za Dona Geronima je sve dobilo ružan kraj.

U svojoj prvoj reakciji, rekao je da je za sada bez komentara dok sa svojim savjetnicima ne sagleda situaciju, a želja mu je da se to napravi pošteno.