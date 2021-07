NOVI SKANDAL UZDRMAO IGRE: Sve počinje sutra, a otvaranje dobilo novu aferu!

Autor: I.K.

Olimpijske igre u Tokiju bit će otvorene sutra, početak svečanosti u glavnom gradu Japana je u 13 sati po našem vremenu, ali ovog puta bit će manje svečano nego inače jer su mjere opreza zbog koronavirusa dovele do toga da tribine Olimpijskog stadiona neće biti pune. Ove OI bit će posebne zbog toga što na svečanosti otvaranja neće biti velikog broja gledatelja, navijačka atmosfera nedostajat će i na natjecanjima, no to nije jedina posebna stvar koja ih prati.

Di0 priče su i afere. Uoči otvaranja ‘buknula’ je još jedna zbog koje je otkaz dobio Kentaro Kobayashi, čovjek koji je trebao režirati svečanost otvaranja.

Dok se sutra sve bude odvijalo na Olimpijskom stadionu u Tokiju, Kobayashi će se baviti nečim drugim jer ga je šefica organizacije tokijskih OI Seiko Hashimoto otpustila dan prije svečanosti zbog neukusne šale iz prošlosti.

Šalio se s holokaustom

Kobayashi je dobio otkaz jer se pročulo za njegovu šalu iz 1998. godine, kada se rugao s holokaustom. Tada mu je u prvom planu bio proboj u komičarskoj karijeri i sa svojim partnerom u komediji sudjelovao je u jednom skeču u kojem je rekao da su se s lutkama izrezanima iz papira svojedobno igrali holokausta.

Nakon što se našao pod teretom kritika, Kobayashi se ispričao pojašnjavajući da se sve dogodilo dok je probao nasmijati druge kao komičar, a nije mu išlo, pa je posegnuo za neukusnom šalom. No, isprika i objašnjenje nisu bili dovoljni da bi zadržao posao.

Ova afera nije prva

Slučaj zbog kojeg je Kobayashi dobio otkaz nije jedini koji je uzdrmao svečanost otvaranja. Ranije je morao otići skladatelj Keigo Oyamada, koji je također trebao imati svoju ulogu na sutrašnjoj svečanosti, a u njegovom slučaju, presudilo je maltretiranje školskih kolega u tim danima, uključujući i školske kolege s invaliditetom.

Kako će nakon ova dva udarca izgledati otvaranje? Organizatorima sigurno nije lako, a sve se zbiva u teškim uvjetima koje diktira koronavirus.