NOVI SISTEM BODOVANJA U FORMULI 1: Sprint kvalifikacije u novom ruhu

Sezona Formule 1 sve nam se više približava, a neki timovi su već pokazali nove bolide koji su dizajnirani po novim pravilima FIA-e, a sada je objavljen i novi sistem bodovanja za sezonu 2022.

Tako će prošlogodišnja novotarija, sprint kvalifikacije, doživjeti promjenu bodovanja, a ovaj novi format mogao bi izazvati nove polemike u Oktanskom cirkusu.

Ovogodišnje sprint kvalifikacije bit će održane na tri staze u 2022. godini, a subotnji sprint gledat ćemo tijekom vikenda za Veliku nagradu Imole, Austrije i Brazila.

Potvrda pol pozicije

Sistem bodovanja sprint kvalifikacija je promijenjen u novoj sezoni, pa vozač koji završi kvalifikacije u petak na prvom mjestu dobit će u svojoj statistici pol-poziciju, ali ne i na utrci ako je ne potvrdi u sprintu.

Početna mjesta na stazi pred utrku odredit će se u sprint kvalifikacijama, u kojima će bodove dobiti prvih osam vozača. I to tako što će prvoplasirani dobiti osam bodova, dok će svaka pozicija ispod nositi po jedan bod manje.

Prvi trkači vikend u novoj sezoni vozi se od 18. do 20. ožujka na stazi u Bahreinu.

BREAKING: Sprint returns for the 2022 season 🤩









To be held in Imola, Austria and Brazil! 💫#F1 pic.twitter.com/lk3ojv8gbj

— Formula 1 (@F1) February 14, 2022