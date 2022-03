POGINUO BIVŠI KAPETAN REPREZENTACIJE: Stradao u napadu ruske vojske, a njegov otac poslao je snažnu poruku

Na žalost iz Ukrajine na dnevnoj razini dolaze vijesti o pogibiji sportaša koji su odlučili ostati u domovini i braniti svoju zemlju od Ruske agresije.

Danas iz Ukrajine dolazi opet vijest, samo dan nakon što je u istom gradu poginuo bivši svjetski prvak u kickboxingu Maksim Kagal, kako je u borbama svoj život izgubio i veliki ukrajinski vaterpolist Jevhen Obedinskij.

Bivši kapetan vaterpolo reprezentacije Ukrajine poginuo je još 17. ožujka, a njegov otac je potvrdio kako je Jevhen izgubio život u Mariupolju kao član ukrajinske vojske.

Velike žrtve

Agresija Rusije na Ukrajinu odnosi sve više života, a isto kao i njihovi sunarodnjaci većina ukrajinskih sportaša je ostala braniti njihovu državu i sve više dolaze izvješća o njihovim pogibijama

Uz već spomenutog Kagala, u Ukrajini su već poginuli nogometaši, kickboksač Jegor Birkun, veslač Ivan Ščokin, kao i mlada ukrajinska ritmička gimnastičarka Katerina Djačenko koja je imala samo 11 godina.

n Mariupol, the master of sports in water polo Yevgeny Obedinsky died 😔

This was announced by his father. The tragedy happened on March 17th. Evgeniy was a repeated champion of Ukraine as part of the Ilyichevets team and captain of the national water polo team. pic.twitter.com/npzgM8omfD

— Restye Filip 🇪🇺🕊️🇺🇦🇺🇳 (@FelixZeFabCat) March 29, 2022