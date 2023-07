Nova tragedija u Ukrajini: Na bojištu poginuo veliki sportaš i svjetski prvak (34)

Rat u Ukrajini svakim danom odnosi nove živote, a mnogi od njih su poznati ukrajinski sportaši, koji su ostvarili velike rezultate prije agresije Rusije na njihovu zemlju.

Još jedan od mnoštva sportaša koji je svoj život dao u obrani domovine je i bivši svjetski i europski juniorski prvak u disciplini mač Denis Borejko, koji je poginuo u ratu proti Rusije.

Kako je objavio je na Twitteru Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, nije poznato na kojem je bojištu poginuo 34-godišnji Borjeko.

Ukrainian fencing champion Denys Boreyko died defending Ukraine on 3, July, 2023, the National Fencing Federation reports. He was 34 years old.

Denys was a world champion and European champion among juniors, as well as a master of sports of international class.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 15, 2023