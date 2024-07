Ništa od novog vozačkog spektakla u Hrvatskoj: Organizatori se oglasili, ali nastavljaju borbu

Autor: Ivor Krapac

Dogodine neće biti WRC Croatia Rallyja, kojem je Hrvatska bila domaćin u četiri uzastopna izdanja, uključujući ovogodišnje. Takvu vijest obznanili su organizatori hrvatske postaje Svjetskog prvenstva u reliju, pojašnjavajući kako stoje stvari što se tiče borbe za novo izdanje.

“Nakon uspješno održanog WRC Croatia Rallyja 2023. ponuđen nam je novi, trogodišnji ugovor za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Za njegovo potpisivanje i nastavak WRC natjecanja u Hrvatskoj pokušali smo ishoditi svu potrebnu dokumentaciju, točnije garancije lokalnih institucija, no nažalost, do današnjeg dana nismo uspjeli u potpunosti sve pribaviti”, kazao je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja.

Dodao je da borba ide dalje. “U ovom trenutku kao jedinu realnu opciju vidimo mogućnost uključenja u kalendar Europskog Rally prvenstva u 2025. godini, pa povratak u WRC u sezonama 2026. i 2027. godini”, bile su Šaškinove riječi koje je objavio HRT.

Zahvalio svima koji su uz reli

“Naravno, i 2026. i 2027. godina ovise o jamstvima određenih institucija te se nadamo kako će nam biti izdana u skorije vrijeme, posljednji rok istječe za svega nekoliko tjedana. Ovim putem želim zahvaliti svim partnerima koji stoje uz nas. Od iznimne koristi u trenutnim pregovorima nam je podrška Grada Zagreba koji je pravovremenom odlukom Gradske skupštine na vrijeme potvrdio trogodišnju podršku WRC projektu”, kaže Šaškin.

“Uvjeravam vas kako ovdje priči o Croatia Rallyju nije kraj, no institucije će morati reagirati brzo. Nikako ne želimo trajno ostati bez WRC-a, a zainteresiranih je strana mnogo, u tri zemlje će se iduće godine po prvi put održati Svjetsko prvenstvo. Stoga je već sada potrebno potpisati ugovor s WRC Promotorom i FIA-om za sezone 2026. i 2027., a bez garancija tih institucija ugovor potpisati ne možemo”, dodaje čelnik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja.

“Pritisak na WRC Promotora i FIA-u je velik, svega je 14 mjesta odnosno datuma u kalendaru, a zainteresiranih je znatno više”, bila je poruka Daniela Šaškina o borbi koja se nastavlja, a po njegovim riječima, baš je bespoštedna s obzirom na veliki interes za domaćinstvo jedne od postaja SP-a u reliju.

Francuz najuspješniji

Od do sada održanih izdanja WRC Croatia Rallyja, ono prvo i četvrto donijelo je pobjede Francuza Sebastiena Ogiera, najuspješnijeg sudionika u četiri godine hrvatskog relija. Nakon prve Ogierove pobjede iz 2021. godine, sezonu kasnije slavio je Finac Kalle Rovanpera, lani je pobjednik bio Britanac Elfyn Evans, a ranije ove godine je do svojeg novog slavlja došao Ogier.