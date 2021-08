(VIDEO) NISMO GA VIDJELI OSAM GODINA, A SAD IZLAZI FILM O NJEMU! Schumacheri otkrivaju sve tajne, evo gdje ga gledati

Michael Schumacher po mnogima je najbolji vozač Formule 1 u povijesti, a uskoro će izaći dokumentarni film o njegovoj karijeri.

Točno 30 godina nakon njegovog debija u Formuli 1, objavljen je trailer za film koji bi trebao izaći 15. rujna.

Dokumentarac će izaći na popularnom Netflixu, a oni najavljuju kako će se u filmu saznati puno detalja o njegovom životu.

O detaljima iz njegova života pričat će njegova supruga Corinna te djeca Mick i Gina.

The first trailer for the upcoming Michael Schumacher documentary is here. Goosebumps.

(via @F1)pic.twitter.com/9N94dejIJT

— ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2021