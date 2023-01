‘NISAM PESIMIST, ALI TREBA NAM MALO SREĆE’! Hrvati napadaju: ‘Znamo gdje smo u ovome trenutku’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Pod sretnim okolnostima dolazak do polufinala nije nemoguć. I kao trener i kao i bivši igrač ne zamaram se tko bi nam mogao biti sljedeći suparnik nakon prolaska skupine”, na početku razgovora govori nam naš proslavljeni nekadašnji rukometaš Zvonimir Bilić.

“Prolazak skupine nije samo imperativ, nego se smatra nešto pod normalno. I to je u redu. A ako se već razmišlja, primjerice, o polufinalu onda nekoga jakoga morate dobiti. Tu nema zabune. Kao što su nogometaši sredili Brazil. To je taj pristup, kada si svjestan da u borbu za medalju možeš samo preko najjačih suparnika, što ga ranije prođeš to ti je kasnije lakše. Ali, moraš dobiti nekog od najjačih. I točka„.

Favoriti Norvežani, Šveđani i Danci

“Ako gledamo što se događalo zadnjih godina, a i događati će se, tu se kao favoriti izdvajaju Norvežani, Šveđani, Danci. Oni danas igraju ono što smo ih mi prije učili. I to savršeno primjenjuju. I to u tolikoj mjeri da možemo reći kako je rukomet postao skandinavski sport.”, kaže i dodaje:

“Dakako, tu su i Francuzi, to je jedan stroj koji najbolje radi baš kada je potrebno, bez obzira na poteškoće u prvoj utakmici protiv Poljske. Francuska toliko ulaže u rukomet da se na njih uvijek mora gledati kao na poseban način. Opet, mi se tu možemo priključiti, bez obzira što dolazimo s nekim novim sastavom. Velika priredba je uvijek nevjerojatan motiv za mlade igrače, ako misle biti pravi sada im je došao trenutak. Iako i u nas ima boljki„…

Na što mislite?

“Meni je žao što svi naši dobri igrači brzi odlaze u inozemstvo. Pa, nekad me i strah da rukomet ne ode stopama košarke. Nekako mi se čini da se previše ‘kemija’, stalno pričamo o pomlađivanju reprezentacije, a kad se naknadno pogleda prosjek godina onda vidimo da smo među starijim reprezentacijama. Smeta me i što se na dobronamjernu kritiku gleda poprijeko. Dugo smo već bez medalje. Sada bi nam došla kao lijek. Ali, najteže je doći do lijeka kada si bolešljiv. Mi imamo snage za potući se protiv svakoga, ali nedostaje kontinuiteta. Ipak, mora se vjerovati, bez vjere nemoguće je do iskoraka. Imamo talent, imamo tradiciju, no u ovome trenutku potrebno nam je i malo sreće. Nismo više u onome krugu favorita, što smo često bili i znali smo to odlično nositi. I pritom imati prijeko potrebno samopouzdanje. I sada ćemo vidjeti kakvo nam je samopouzdanje kad nismo favoriti, to će biti zanimljivo„.

Dakle, niste optimist pod svaku cijenu?

“Ali, nisam ni pesimist. Znamo gdje smo u ovome trenutku. U sadašnjoj momčadi imamo i poletarce ali i iskusne igrače. Ovisi kako će se to nadopuniti. Jako bih volio da nas krene, bila bi to potvrda životnosti našeg rukometa, jer to nam sad najviše treba. I zbog djece koja se bave rukometom, jer njima je najveći motiv. Znam to dobro jer sam trener mlađih kategorija. Ništa tu djecu ne može pokrenuti kao uspjesi reprezentacije. Znam to po sebi. A sada uspjeha dugo nema i to se osjeti„.