‘NIJE PRVI PUT DA SE ONESVIJESTILA’ Potresena majka pratila dramu kćeri, liječnici ponudili prvo objašnjenje

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima u Mađarskoj je u ranoj fazi natjecanja, a do sada, jedna od priča koja je jako odjeknula povezuje se s Anitom Alvarez, 25-godišnjom američkom natjecateljicom u sinkroniziranom plivanju. Alvarez je izgubila svijest i skoro je potonula u bazenu tijekom natjecanja, a nakon što je spas donijela Andrea Fuentes, trenerica američke reprezentacije, novi detalji bacili su svjetlo na ovu opasnu situaciju.

Dio priče približila je majka Karen Alvarez, majka 25-godišnje sportašice. ‘Nažalost, nije prvi put da joj se to dogodilo’, rekla je Karen Alvarez o drami svoje kćeri nakon što je ostala bez svijesti. Ranije opasne situacije nisu se zbivale tijekom natjecanja, u novom slučaju prijetio je tragični rasplet, no sve je izvukla akcija spašavanja trenerice Andree Fuentes koja je izvukla 25-godišnju sportašicu iz bazena.

Nakon toga, Fuentes je istaknula da je reagirala što brže je mogla nakon što je primijetila da nema intervencije spasitelja. Bez njezine reakcije, pitanje je bi li priča dobila sretni kraj, a ovako, 25-godišnja Alvarez izvučena je na sigurno i nastavljen je njezin oporavak nakon što je završila u rukama liječnika.

Trenerica Fuentes otkrila je da oporavak mlade sportašice ide dobro, a približila je i što su otkrili liječnici. ‘Anita je u redu’, rekla je Fuentes. ‘Liječnici su pregledali sve vitalne funkcije i sve je normalno, otkucaji srca, stanje kisika, razine šećera, krvni tlak… Sve je u redu’, dodala je trenerica, opisujući što je moglo biti presudno u ovoj priči.

‘Ponekad se zaboravlja da u sportovima u kojima je glavna izdržljivost ima ovakvih stvari’, rekla je Fuentes, dodajući da sinkronizirano plivnje spada u tu skupinu, sa situacijom da se testiraju vlastite granice i može doći do ‘pucanja’.

Andrea Fuentes najavila je da 25-godišnju Amerikanku danas čeka odmor, a potom, trebat će donijeti odluku hoće li ponovno biti u akciji sutra u nastavku SP-a. Poslije dramatičnih scena u bazenu, nad time se nadvio veliki upitnik, a odluka neće biti u rukama trenera.

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.

"It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it" https://t.co/QzBH5TRcvD pic.twitter.com/mMYatfefLI

— AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022