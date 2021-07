‘NIJE POŠTENO ŠTO SU NAPRAVILI RUKOMETAŠIMA!’ Uzdrmani su jako, može li Hrvatska sve ovo okrenuti u svoju korist?

Autor: F.F

Olimpijske igre u Tokiju su pred vratima! Nakon što su bile odgođeme, nakon što su domaćini prosvjedovali protiv održavanja istih, nakon brojnih problema, Olimpijske igre uskoro će početi.

Hrvatska na OI ide s 58 sportaša, što značajno manje nego u Riju prije pet godina. Vaterpolo reprezentacija jedina je momčad na turniru koja će predstavljati Hrvatsku, nema rukomešata, ni košarkaša.

Sportaše smo polako ispratili prema Japanu, a svoje viđenje o našim šansama na Olimpijadi dao je i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša.

‘Ne mogu zabotaviti što su napravili rukometašima’

“Za košarkaše mogu prihvatiti činjenicu da ih neće biti na Igrama. To se dogodilo u sportskim okvirima, u sportskoj dvorani. No, ono što se dogodilo našim rukometašima, što su im učinili u Francuskoj u zadnjem napadu utakmice Portugala i Francuske, to nije pošteno ni sportski i s time se ne mogu pomiriti!”, započeo je Mateša pa dodao:

“Žao mi je što na Igre ne ide Filip Hrgović, a za Blanku Vlašić sam znao. Razgovarali smo s njom i rekla je da ne može više stavljati sport ispred zdravlja, a mi se slažemo i ne želimo promovirati tako nešto”, poručio je Mateša.

Osvrnuo se i na stanje Olimpijskog pokreta nakon pandemijske godine, odgađanja Olimpijade i svega što ih je snašlo:

“Problema je jako puno i optimizam je jako uzdrman. Čak ni Japanci nisu imuni na ovo, a pred njima je politički zahtjevna godina u kojoj su izbori”, zaključio je Mateša.