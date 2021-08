‘NIJE NAM DO ŽIVOTA, A KAMOLI DO OVOG ŠTO SLIJEDI!’ Utučeni hrvatski izbornik nakon šokantnog kraja

Mađarska je pobijedila Hrvatsku 15:11 u četvrtfinalu. Ono što je najgore, Hrvatskoj slijede utakmice od petog do osmog mjesta, besmisleni susreti…

“Nismo odigrali kako smo trebali za jednog ovakvog protivnika. Tužni smo razočarani, moramo dignuti glave, jedan sportski poraz ne može ništa mijenjati, Živjeli smo za ovo, nemam što za zamjeriti momcima.”, rekao je Ivica Tucak, izbornik za HRT.

“Kad smo primili neporezan gol, dva, jurili smo tu razliku, a s njima ne možemo juriti sve to, oni su drugi nivo protivnika. Ispromašivali smo čiste šanse, njima možemo čestitati i to je to”.

‘Mađarska zasluženo bolja’

Posebno boli jer je jedan igrač Mađarske zabio sedam golova.

“Znali smo da su opasni izvana, došlo je do pada koncentracije, ulazilo je ono što i ne treba ući. Jedan, dva gola iz daljine, to nas je sve poremetilo i gotovo. Nismo uspjeli i to je to. Mađarska je bila bolja i zasluženo je pobijedila.”, rekao je izbornik.

Slijede utakmice od petog do osmog mjesta.

“Nije nam do života, a kamoli sad do ovih utakmica koje slijede”., dodao je.

“Izgubili smo kao kolektiv, bit će vremena za analize”, zaključio je.