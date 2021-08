NEVJEROJATNA PRIČA: Favorit povraćao i padao, ali ipak došao do cilja

Autor: I.K.

Olimpijske igre donose velike napore i posebne priče, a dok se približava kraj Igara u Tokiju jednu takvu ispisao je domaći atletičar Masatora Kawano.

Natječući se u brzom hodanju, Kawano je u utrci na 50 kilometara bio među glavnim favoritima za dolazak do medalje, no slomili su ga teški uvjeti zbog kojih je jedva izdržao do kraja. Problemi koje je prolazio bili su vidljivi svima.

Japanac je u jednom trenutku povraćao od iznemoglosti i pao je na tlo, ali nije se dao i ipak je nastavio dalje.

Ušao u cilj kao šesti

Kawano nije mogao do medalje nakon problema koji su ga pogodili, no uspio je doći do cilja završivši na šestom mjestu.

Teških situacija za brze hodače bilo je i među drugim sudionicima ove utrke, no ona koju je prošao domaći favorit izbila je u prvi plan.

Slavio Poljak

U teškim uvjetima, na kraju utrke se pobjedom i dolaskom do zlata mogao pohvaliti poljski brzi hodač Dawid Tomala, koji je došao do cilja za 3:50:08 sati.

Srebrni je bio Nijemac Jonathan Hilbert (3:50:44 sati), a bronci se veseli Kanađanin Evan Dunfee (3:50:59 sati).