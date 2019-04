NEUNIŠTIVE BARAKUDE: Grci, nova pravila, masa isključenja i grč na početku… Ništa nije moglo zaustaviti svjetske prvake!

Autor: s bazena uz Savu - Patrik Mršnik

Dogodilo se ono što se i priželjkivalo. Neki će reći – znalo, mislilo, predmnijevalo… Otišla je Hrvatska u polufinale LEN-ova Europa Cupa nadigravši Grke uz Savu. Ipak, očekivalo se i da će biti tvrdo, teško, na trenutke i uz dosta kontakta. Tako je i bilo, s dosta grča u igri Barakuda, ali okončalo se sretnim završetkom. Na krilima vrlo dobrog drugog poluvremena ide Hrvatska među četiri najbolje momčadi na turniru u Zagrebu, ide i na korak do toga Beograda gdje se za otprilike dva i pol mjeseca uslijediti završni turnir Svjetske lige. Ovo, njegova uvertira, nije loše počela.

Zgodan je i u globalu bio taj prvi vaterpolski dan u jednoj sveeuropskoj trodnevnici. Iznenađenja podosta, ponajprije ispadanje Srbije u njihovom dvoboju protiv Španjolaca. To je značilo da će četiri europska putnika iz Zagreba prema završnom turniru Svjetske lige u Beogradu u lipnju zapravo biti tri. Srbi su osigurali nastup još kad se saznalo da će ugostiti završnicu Svjetske lige, čije je ovo preliminarno natjecanje. Talijani su dugo lomili Ruse, ne bi li ih na kraju ipak dobili. Samo su Mađari bili relativno uvjerljivi.

A to znači da jedan polufinalist neće vidjeti Terazije i Kombank Arenu od 18. do 23. lipnja. Dvoboj za treće mjesto dobio je na važnosti, a kako bi ga se izbjeglo, Hrvatska će u subotnjem polufinalu (20.15 sati) morati pobijediti te nezgodne, čvrste i uistinu opake Španjolce. Da će biti lako neće, ali domaćin turnira u Zagrebu i branitelj naslova od prošle sezone u Rijeci zna što mu je činiti.

Izbornik Tucak prijavio je 15 igrača za ovaj turnir, s izostankom Hrvoja Benića. Jugov bek nije na turniru, a za utakmicu protiv Španjolske u četvrtfinalu izostavljen je treći centar Ivan Krapić, baš kao i Andrija Bašić, napadač grčkog doprvaka Vouliagmenija. To je značilo da su trenutno najjače raspoložive snage Barakuda u bazenu, spremne za borbu s Grcima, kompaktnom cjelinom koja mahom proizlazi iz Olympiakosa. Iznenadio je njihov izbornik Vlachos, branio je nominalno drugi vratar Zerdevas, i to cijelu utakmicu.

Prvu četvrtinu okarakterizirala je napadački loša igra aktualnih svjetskih vaterpolskih prvaka. Niti jednom iz pet takvih mogućnosti Hrvatska nije iskoristila igrača više. Grci jednom jesu, i to za 2:1, a drugi put nisu. Međutim, svejedno su vodili nakon prvih osam minuta. Šetka je nakon dvije minute poništio Mourikisa, strijelca za samo 28 sekundi. Međutim, jedan jedini iskorišteni igrač više bio je onaj kada je Vlachopoulos provukao u mrežu.

S novim plivanjem za loptu, nova radost. Vrlić je izjednačio na 2:2, pa se konačno mogao upisati i taj 1/6 pod hrvatsku rubriku igrača više. No ubrzo, bila je to tek 10. minuta, Loren Fatović dobiva drugi izbačaj, a Grke u vodstvo vraća Fountoulis. Rezultat 2:3, Maro Joković na realizaciji šuta iz igre 0/3, Bijač tek na jednoj, istina-bog vrlo dobroj obrani…

Krvna slika ni tada se nije krenula popravljati. Xavi koristi igrača više za 3:3, ali isto ne uspjeva poći za rukom Šetki pri prvoj hrvatskoj prilici za vodstvo sredinom drugog perioda. Sve na drugoj strani koristi Gounas, pri prvom Buljubašićevom prekršaju. Mogli su gosti i na dva pogotka viška, da Bijač opet nije sjajno obranio, odnosno da se u novoj akciji nije iskazao blok. Ali jest, pa je Fatović brzo realizirao kontru za 4:4. Do poluvremena najprije Fountoulis iz jedinog današnjeg peterca, a onda i Joković za po pet svakome. Međutim, završne pečate dali su Kapotsis i Buljubašić. Potonji se snašao pa sjajnim lobom postavio na 6:6 i odgodio odluku za drugo poluvrijeme.

A s početkom nastavka, konačno je Hrvatska i prvi puta povela. Realizirao je Joković po peti puta situacijsku prednost, a onda i Vrlić šestu. Sve je riječki centar sam napravio, već nakon 88 sekundi igre drugog dijela Barakude su zabile dva pogotka i otišle nepovratno. Bilo je još prostora kada su se momci u danas plavim, gostujućim (po administrativi) kapicama razmahali. Jer, trebalo je te Grke prelomiti i slomiti… To nije bio niti malo lagan zadatak.

Nije trebalo onako pomno i detaljno pratiti ostatak susreta, i to ne samo zato što je bio manje sadržajan. Fatović i njegov mu klupski kolega iz Juga, Papanastasiou razmjenjuju oružje, ali hrvatski vaterpolisti i dalje kontroliraju tijek događanja. I iskontrolirali su ga, unatoč žutom kartonu za izbornika Tucka pred kraj treće čevrtine i jedne promašene kontre. Zabit će Fatović za 10:7, sedam sekundi prije kraja trećeg čina. Ostalo? Znamo samo da je teško bilo izbrojati konačnu sumu isključenja i sve one igrače koji su morali izaći vani ranije zbog tri “osobne pogreške”. Devet ih je takvih, ne pamti vaš reporter da se to dogodilo…

Piše na “semaforu”, piše da je Hrvatska u polufinalu. Piše i da je Šetka propustio realizirati peterac, ali dobro… Briše se. Sutra, u subotu, opet ispočetka. Ima toga za popraviti, toga uvijek ima, ali ne manjka ni optimizma za još dvije porcije. Prvo Španjolska, a onda, nadamo se – finale. Zašto ne? Kao da bi bila neka velika novost da Hrvatska osvoji još jedan trofej…

LEN Europa Cup – četvrtfinale

HRVATSKA – GRČKA 13:11 (1:2, 5:4, 4:1, 3:4)

Bazen uz Savu. Gledatelja 1.000

Suci: Boris Margeta (Slovenija) i Attilio Paoletti (Italija)

HRVATSKA: Bijač (10 obrana), Macan, Fatović 3, Lončar 1, Joković 2, Buljubašić 1, Vukičević, Bušlje, Miloš, Vrlić 2, Šetka 2, Xavi Garcia 2, Marcelić

GRČKA: Flegkas, Genidounias 1, Skoumpakis, Kapotsis, Fountoulis 3 (1), Papanastasiou 1, Dervisis 1, Argyropoulos, Mourikis 1, Kolomvos, Gounas 2 (1), Vlachopoulos 2, Zerdevas (8 obrana)

Igrač više: Hrvatska 18 (8), Grčka 17 (7)

Peterci: Hrvatska 1 (0), Grčka 2 (2)

Tri isključenja: Fountoulis (22′), Argyropoulos (25′), Vukičević (26′), Papanastasiou (27′), Fatović (29′), Skoumpakis (30′), Šetka (30′), Macan (31′), Xavi Garcia (32′)

Rezultati četvrtfinala:

Mađarska – Crna Gora 11:7

Španjolska – Srbija 13:12

Italija – Rusija 11:9

Hrvatska – Grčka 13:11

Raspored 2. dana (subota)

od 5. do 8. mjesta: Crna Gora – Rusija (15.00)

od 5. do 8. mjesta: Srbija – Grčka (16.45)

polufinale: Mađarska – Italija (18.30)

polufinale: Hrvatska – Španjolska (20.15)

Raspored 3. dana (nedjelja)

susret za 7. mjesto (15.00)

susret za 5. mjesto (16.45)

susret za 3. mjesto (18.30)

finale (20.15)