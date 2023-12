Nestale igračice protivnica Hrvatske, tamo se odvija drama: ‘Žene rade za 70 dolara mjesečno’

Hrvatske rukometašice su pobjedom nad Crnogorkama na početku drugog kruga zadržale izglede za ulazak u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Švedskoj, a za novi korak u borbi za ostvarenjem tog cilja, Hrvatice će sutra s početkom u 18 sati tražiti slavlje protiv Kamerunki koje više ne mogu proći dalje.

Bit će to susret hrvatskih igračica s ekipom koja na ovom SP-u igra s posebnom pričom – s obzirom na to da Kamerunu nedostaju dvije reprezentativke kojima se izgubio trag prije prve utakmice u Švedskoj.

Nestale su Benedicte Manga Ambassa i Marianne Batamag, koje su bile uvrštene u ekipu za pripreme u Francuskoj prije odlaska u Švedsku, no za vrijeme priprema su nestale iz reprezentacije.

Dosadašnje informacije o dvije nestale kamerunske reprezentativke otkrila je kamerunska sportska novinarka Leocadia Bongben, a njezine riječi objavila je rukometna stranica Gohandball.

“Vidjela sam izvještaje o tome da su dvije igračice nestale. Savez se o tome izjasnio, bile su tu riječi da Kamerunci u Francuskoj pripaze na ekipu, ali nije bila njihova greška da su te dvije igračice nestale zajedno sa stvarima koje su imale sa sobom”, rekla je kamerunska novinarka.

“To sugerira da se nije radilo o otmici, već da su otišle svojom odlukom. Takva situacija nije nešto novo za nas u Kamerunu”, dodala je novinarka, a potom je otkrila kakva se drama odvija u Kamerunu.

Cameroon face Sweden at the Women’s World Championship tonight with just 14 players in the squad!

Leocadia Bongben tells me why, revealing a reason that doesn’t look likely to be solved anytime soon.

Thanks to @Sisterspeak237 for connecting us so quickly!https://t.co/7SJW9iuzO9









— Chris O’Reilly (@ChrisJOReilly) December 7, 2023