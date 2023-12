Nenadani problemi za Barakude pred Europsko prvenstvo

Još malo nas dijeli od Europskog prvenstva u vaterpolu, koje koje će se održati u Dubrovniku i Zagrebu od 4. do 16. siječnja 2024. godine, a izabranici Ivice Tucka su u fazi priprema u Zagrebu.

Izbornik je već prije objavio 20 imena koja konkuriraju za EP, ali broj se nenadano smanjio na 19, zato što je zbog zdravstvenih problema otpao Marino Čagalj, branič splitskog Jadrana.

Inače Barakudama će se priključiti reprezentacija SAD-a kao sparing partner pa će naši vaterpolisti odigrati dvije službene prijateljske međudržavne utakmice Hrvatska – SAD.

BRAVO BARAKUDE!

CROATIA IS THE EUROPEAN WATERPOLO CHAMPION! THEY’VE BEATEN HUNGARY 10-9 IN SPLIT! pic.twitter.com/LnWXTRNkKy

— Croatian Football (@CroatiaFooty) September 10, 2022