NEIZRECIVA TUGA SPORTSKIH LEGENDI: ‘Pogodila nas je golema bol, zahvalni smo na molitvama’

Cameron Burrell, sin bivšeg sprinterskog svjetskog rekordera Leroya Burrella i kumče legendarnog Carla Lewisa, pronađen je mrtav ranije ovog tjedna na parkiralištu u Houstonu.

Policija je izvijestila da je Burrell smrtno stradao od hica vatrenim oružjem u glavu. Njegova obitelj objavila je da si je 26-godišnji mladić oduzeo život.

Poput njegova oca i kuma, i 26-godišnji Burrell bavio se sprintom. Trčao je za atletsku momčad Sveučilišta Houston, gdje je njegov otac Leroy bio jedan od trenera.

‘Naša obitelj je u velikoj tuzi zbog gubitka našeg sina Camerona prošle noći’, bile su riječi Leroya Burrella u priopćenju za javnost nakon objave tužne vijesti.

‘Doživjeli smo neizrecivu tugu i tražimo od naših prijatelja, naše proširene obitelji na Sveučilištu Houston te od cijele atletske zajednice u SAD-u i inozemstvu da se možemo skupiti u užem krugu prijatelja i obitelji. Pogodila nas je golema bol, zahvaljujemo svima na molitvama i podršci koju su nam uputili’, dodao je Burrell.

We are devastated by the unexpected passing of alumnus Cameron Burrell. We offer our sincerest condolences and support to the Burrell family and all who knew him, including Cameron’s many friends, coaches and teammates. pic.twitter.com/Wnjb12knIh

— University of Houston (@UHouston) August 10, 2021