NE RADI NIŠTA I ZARAĐUJE MILIJUNE: Kakav ‘dribling’ protiv poznatog kluba, slave ga već godinama

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Izazovna su vremena, nije lako doći do silnog bogatstva s kojim se može imati mir i nakon umirovljenja, ali u jednoj posebnoj priči, bivši sportaš kojem je danas 59 godina uspio se snaći dok su vremena bila nešto lakša.

Još 2000. godine, američki bejzbolaš Bobby Bonilla je u svojem New Yorku uspio doći do ugovora s posebnim uvjetima dok se razilazio s NY Metsima, zbog čega se ondje i dan danas neslužbeno obilježava njegov dan, Bobby Bonilla Day.

Taj dan stigao je na početku srpnja, kada je Bonilla dobio nešto manje od 1,2 milijuna dolara od Metsa iako je aktivnu karijeru završio još 2001., a za Metse je posljednji put igrao 1999. godine. Unatoč tome, umirovljeni bejzbolaš dobiva taj pozamašni izns još od 2011., a uplate će svake godine stizati na početku srpnja sve do 2035.





Što je to izveo?

U ovoj posebnoj priči, umirovljeni bejzbolaš koji je danas 59-godišnjak uspio je dogovoriti da mu Metsi svake godine od 2011. do ’35. isplaćuju tih gotovo 1,2 milijuna dolara, a zauzvrat, klub iz New Yorka za vrijeme njihovog rastanka nije morao platiti 5,9 milijuna dolara u komadu. U Metsima su ovakvu kalkulaciju napravili vjerujući da će dugoročna obveza prema Bonilli biti lak posao za klub zbog predviđenog financijskog ulova nakon što su se vlasnici kluba svojedobno ‘navukli’ na poslovanje s financijašem Berniejem Madoffom. Međutim, Madoff je ispao varalica. S njegovim padom propali su i financijski planovi koje je imao klub iz New Yorka, ali obveza prema Bobbyju Bonilli je svejedno ostala, tu se nije moglo ništa, a bivši bejzbolaš i dalje uživa plodove tog ugovora.

July 1 ➡️ another Bobby Bonilla pay day! He's on the Mets' payroll for another 13 years 💰 pic.twitter.com/PWmZNEcwas — SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2022

Sadašnji vlasnik se javio

Aranžman koji traje koristan je 59-godišnjem umirovljenom bejzbolašu, no kako se čini, sve je s vremenom prigrlio i klub iz New Yorka. Tako govore riječi Stevena Cohena, sadašnjeg vlasnika Metsa, koji je na Twitteru prije tri dana objavio da je dan Bobbyja Bonille njemu najdraži u godini. Osim ako se nije grubo našalio – jer plaćanje gotovo 1,2 milijuna dolara za nikakav posao ne pada lako nikome, čak ni ako je onaj tko plaća bezobrazno bogat.









I hope everybody is enjoying my favorite day of the year , Bobby Bonilla Day — Steven Cohen (@StevenACohen2) July 1, 2022









Bivšim vlasnicima Metsa je, ipak, sve ovo manje smiješno jer je podsjetnik i na njihove financijske probleme – koji su ih pogodili nakon što su se upleli u poslovanje s varalicom.