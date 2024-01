Srpski navijač iz Zagreba šalje velikosrpsku poruku, opet bi Srbi uzimali tuđe teritorije

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Velika borba Srbije i Mađarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva vaterpolista, okončana pobjedom Mađara u raspucavanju, bila je praćena i odmjeravanjem snaga navijača na tribinama bazena Mladosti uza Savu. Tu se s porukom s provokacijom pojavio i jedan navijač Srbije, s kartom i s riječima na ćirilici.

Na karti su bila područja u kojima je pod Srbijom bio i teritorij Crne Gore te Kosova, a bili su tu i ćirilični natpisi među kojima su se veličinom slova isticala dva. “Savindan” je pisalo na jednome, a “Vidovdan” na drugome, čime su bila istaknuta dva blagdana u srpskom pravoslavlju.

Jednim se slavi sveti Sava, obilježava se 27. siječnja, a drugi je povezan s više događaja ili povijesnih ličnosti, s knezom Lazarom i s bitkom na Kosovu, ali u starijoj varijanti, i sa svetim Vidom. Navijač je podsjetio na dva blagdana na karti kojima se svojata teritorij dvije države koje su se osamostalile.

Nije bilo slavlja

Srbin je svojom majicom poslao poruku i provokaciju usmjerenu na Crnu Goru i na Kosovo, ali za njega i za ostale navijače Srbije u Zagrebu, na kraju četvrtfinalne utakmice nije bilo slavlja s obzirom na to da je do pobjede sa završnih 15:14 u napetoj borbi došla Mađarska.

Mađari bi u nedjelju u polufinalu mogli na Hrvatsku, u slučaju da hrvatski vaterpolisti u svojoj četvrtfinalnoj utakmici u 18:30 sati dođu do pobjede nad Grčkom. Za hrvatske sportske zaljubljenike, ta utakmica bit će u izravnom televizijskom prijenosu na HTV 2.

Poslije poraza u četvrtfinalu, za reprezentaciju Srbije slijedi borba za razigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, a Hrvatska odlazak u to društvo želi izbjeći pobjedom nad Grcima na koje idu nakon selidbe iz Dubrovnika u Zagreb. Podsjetimo, momčad koju vodi izbornik Ivica Tucak je do četvrtfinalnog ogleda s Grčkom došla drugim mjestom u skupini prvog kruga na bazenu u dubrovačkom Gružu, iza prvoplasirane Španjolske.