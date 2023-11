Navijač Partizana završio u zatvoru zbog poljupca

Jedan navijač Partizana cijeli život će pamtiti gostovanje njegovog kluba u Španjolskoj, gdje je Baskonija pobijedila Partizan u dramatičnoj završnici 84:83.

Kako je košarka u Srbiji u punom zamahu, a i navijači Partizana poznati su po atmosferi na domaćem terenu u Beogradu, tko su i u Vitoriji imali podršku s tribina Grobara.

Utakmica je bila infarktna, Partizan je izgubio nakon što je Moneke ubacio slobodna bacanja za pobjedu domaćina s poen razlike, a sve to malo je ražestilo navijače srpskog kluba.

Podižu optužnicu

Kako pišu mediji iz susjedstva, u jednom trenutku u zadnjoj četvrtini do komešanja između navijača Partizana, oštetili su nekoliko stolica u dvorani i šutnuli ogradu, što je natjeralo osiguranje da smiri situaciju.

A fan incident happened during the fourth quarter in a game between Baskonia and Partizan 🫤

One of Partizan’s fans has been arrested with charges of sexual assault: https://t.co/JE4Rm1Xlgghttps://t.co/qiI7hPItI3

