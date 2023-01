NASTAVLJA SE RAT OKO SNJEŽNE KRALJICE: ‘Ako ne znate napraviti, nemojte rušiti’!

Netom završena Snježna kraljica na Sljemenu, ponovno je potakla rasprave treba li Gradu takav trošak i ima li smisla takvo natjecanje u Hrvatskoj.

Na to se osvrnuo i Srećko Ferenčak, koji je reagirao na izjave SDP-ovog Gradskog zastupnika Renata Peteka u podcastu Radio Nacionala, u kojem je kritizirao postojanje FIS utrke na Medvednici.

Petek je između ostalog u razgovor s voditeljem Krešimirom Končevskim upitnom nazvao i novu žičaru, a oko Snježne kraljice je rekao:





“Svima zvuči suludo da se u ovakvom trenutku velike potrošnje energije da bi se prespojio snijeg na našem brdu od 1000 metara nadmorske visine. Čovjek razmišlja ima li to uopće više ikakvog smisla”, a onda je izrazio sumnju kako će staze na skijalištu na Medvednici biti otvorene za građane između 15-og i 20-og siječnja.

“Pitanje je hoćemo li ove godine, s obzirom na vremenske uvjete koje imamo, uopće imati skijanje. To je investicija koja je u startu napravljena, Grad je iznajmio topove, osigurao je dovod vode i svega što je potrebno da bi se proizveo taj snijeg. Mi se moramo ozbiljno zapitati o održivosti Sljemena kao skijališta i održivosti Snježne kraljice na tom brdu takvom kakvom je”, rekao je Petek, a na njegove riječi reagirao je Srećko Ferenčak na svojoj Facebook stranici.

Ako ne znate graditi

Ferenčak je već dugo u sportu i skijanju te ga je pogodio istup SDP-ovog zastupnika Peteka, na koji je emotivno odgovorio u Facebook objavi, koju prenosimo u cijelosti.

Poštovani gospodine Petek!

Javljam Vam se povodim Vašeg intervjua u Nacionalu u kojem govorite da treba zatvoriti skijalište na Sljemenu i “Snježnu Kraljicu”???!!! Na našem brdu, na našem Sljemenu su generacije ljudi naučile skijati kao i svi naši bivši i sadašnji reprezentativci i tisuće rekreativnih skijašica i skijaša!

Imam fotografiju otvaranja “Tomislavca” staru preko 100 godina i na fotki ima barem 500 pari skija! Dakle tradicija skijanja na Sljemenu je dugovječna i nemojte to uništavati za Boga miloga!!!









Ako ne znate napraviti, nemojte rušiti!!!!

Nemaju svi ljudi novce da plaćaju skijanje u Italiji, Austriji, Sloveniji , Francuskoj …. pa zašto tim ljudima oduzimate i tu minimalnu mogućnost da se skijaju na Sljemenu! Vi sada imate tvrtku koja brine o skijalištu Sljeme! Gore je sad -4 a topovi miruju i snijeg nitko ne radi! Sramota od ne rada snijeg, jer da ga sad naprave moglo bi se skijati na Sljemenu do kraja trećeg mjeseca!!! To smo već puno

Puta napravili, samo vi to ne znate! Zašto plaćate tih 20 ljudi, da ništa ne rade i spavaju gore na skijalištu???!!! Kakav je to odnos prema novcima poreznih obveznika i prema našim građanima???!!!

Dvorana na trgu sportova je zatvorena, hoćete i nju srušiti? Hoćete li i hokej ukinuti kao sto želite skijanje , jer i dvorana i hokej koštaju?! Hoćete onda Ukinuti i košarku i rukomet jer i njihove dvorane koštaju?! Hoćete onda i “Hanžeka” ukinuti jer stadion na mladosti košta?









Naravno da sve košta ali košta i kazalište i sportska dvorana, koštaju i stadioni, a skijalište je nas stadion, koštaju i bolnice , dječji vrtići i sve tercijarne djelatnosti itd….

Ali to nas čini kulturnim i naprednim i zdravim društvom i dužnost vlasti je da osigura i zaradi i da to financira!!!

Vi očito ne znate zaraditi i graditi nove objekte, ali molim vas nemojte uništavati i zatvarati ono koje su generacije vrijednih ljudi stvarale!!!

Nemojte uništavati tradiciju zato što se želite dodvoravati svojim biračima i zato što niste sposobni izgraditi ništa novo!!!

“Snježna kraljica” se održava već 19 god! 17 godina je bila vrhunski organizirana i bili smo među najboljim organizatorima na svijetu! Zadnje dvije godine smo također održali po jednu utrku uspješno! Sva svjetska skijališta imaju problema sa snijegom!

Pa ne treba odmah sve uništiti i zaustaviti! Pustite nas da radimo jer to znamo!!! Tvrdite da grad i država troše novac za utrku na Sljemenu?! Zapanjuje količina osnovnog ekonomskog ne znanja, jer da ista znate ne bi govorili te neistine! Ili možda znate , ali se bavite politikantstvom?! Još ću jednom napisati za vašu usijanu glavu koja stalno tupi da država i grad daju previše novaca za Snježnu Kraljicu! Da, Daju da bi ostvarili zaradu!!! Da, država zarađuje na Snježnoj Kraljici!!!

Svatko tko se imalo razumije u ekonomiju zna da od svake investicije koja se napravi u Hrvatskoj, država od PDV-a, poreza, prireza i inih davanja , uprihodi cca 40% od te investicije!!! Na Sljemenu nema ničega i sve sto vidite na TV se mora izgraditi za svaku utrku i ponovno maknuti i na toj organizaciji radi cca 1500 ljudi!!! Budžet za obje utrke je cca 30 mil kn! Od toga je cca 11,5 mil od inozemnih sponzora(dakle direktna strana investicija u Hrvatskoj) , cca 9 mil kn sponzorstava, od domaćih komercijalnih tvrtki,

država 7,5 mil kn i grad je obećao 2 mil kn (dakle ukupno 9,5 mil kn) Jednostavna matematika kaže da je 40% od 30 mil= 12 mil kn koje država uprihodi! Dakle direktna zarada je 2,5 mil kn!!! Nadalje mi napunimo dva hotela koje takmičari njihovi timovi i gosti sami plaćaju, i još potroše dosta eura pa i kroz to država uprihodi barem 1 mil kn! Dakle država je zaradila na Snježnoj Kraljici 3,5 mil kn!!!!! Vjerojatno i vise ali neću sad u detalje!

Nadalje, taj vrhunski sportski događaj u direktnom prijenosu vidi cca 32 mil ljudi i u snimkama još duplo toliko! Svatko može razumjeti kakva je to reklama za zemlju!!! Ako meni ne vjerujete onda pročitajte studiju koju su napisali profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koja nosi naslov: “Ekonomski i društveni učinci organizacije velikih sportskih događaja”!!!

Pročitajte to gospodine Petek!

Ovo naravno vrijede i za sve ostale vrhunske sportske događaje koji se organiziranu u CRO poput “Hanžeka”, WRC-a, biciklističke utrke, nogomet, rukomet, Košarka, vaterpolo Itd….. Ili će te i to ukinuti jer košta? Svaki takav sportski događaj motivira ljude da se masovnije rekreativno bave sportom i stvaraju široku bazu iz koje se onda regrutiraju vrhunski sportaši!!! Dakle jedno ide s drugim, jedno bez drugoga ne funkcionira i zato je teza iz vašeg programa da treba financirati samo sport za široke mase potpuno promašena!

Nadam se da o vrijednosti bavljenjem sportom ne trebam nikoga uvjeravati, to valjda nećete pobijati! Bavljenje sportom se nekad nazivalo Fizička kultura, i to sve govori!!!

Zapanjen sam Vašom tvrdnjom da Hrvatska nema vrhunskih skijaša koji bi privukli gledatelje na Sljeme! Stvarno nemate veze!

Mi trenutno imamo aktualnu svjetsku prvakinju u slalomu koja će uskoro biti na postolju svjetskog kupa , Zrinka Ljutić, a Leona Popovic je trenutno 7. na svijetu u svjetskom kupu u slalomu! I njih dvije su u prvih 15. na startnim listama! Filip Zupčić je aktualni Vice prvak svijeta u paralel slalomu! U muškom slalomu imamo pravo nastupa 5 skijaša i to imaju samo najjače skijaške zemlje!

Bravo za Hrvatsko skijanje!!! Skijanje u Zagrebu je pa čak i u vrijeme bivšeg sistema kada je radilo vise staza i žičara nego danas, i bilo je odraz srednjoj Europske građanske kulture!

Preko 200.000 građana hrvatske odlazi na skijanje izvan Cro! Oni koji nemaju te mogućnosti mogu skijati samo na Sljemenu, pa nemojte im to oduzimati!!! Umjesto da se prihvatite uređenja vrsne zone Sljemena i napravite sadržaje za ljeto i zimu, jer u protivnom ova žicara nema smisla! Ali kad je već tu neka ima svoju svrhu! Pa Tito je napravio još davno, prvu žičaru na Sljeme jer je za razliku od vas bio vizionar!

Molim vas nemojte uništavati ono sto su generacije vrijednih ljudi stvarale!

Stojim Vam na raspolaganju za sva pojašnjenja!

Ovo sam napisao u jednom dahu i prilično uzrujan pa Vas molim da mi oprostite ako sam vas čime povrijedio jer to nije bila niti moja ideja niti moja želja!

Moja je želja sačuvati skijanje i sport općenito!

S poštovanjem, Srećko Ferenčak